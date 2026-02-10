Pevka se ločuje, njen mož si je dopisoval z Epsteinom

Brooke Josephson trdi, da je šele iz objavljenih dokumentov, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom, izvedela, da si je njen mož dopisoval z njim.

Ameriška pevka Brooke Josephson je na družbenih omrežjih razkrila, da je sredi ločitvenega postopka z možem Barryjem Josephsonom, producentom TV-serije Kosti (Bones). Zahtevo za ločitev je on vložil že konec leta 2024, zdaj pa je pevka to tudi javno potrdila in se odzvala na eksplozivno razkritje iz objavljenih dokumentov, povezanih s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

Dokumenti so razkrili elektronsko komunikacijo med Epsteinom in Josephsonom, ki je trajala več let, tudi po tem, ko so Epsteina že pravnomočno obsodili zaradi pedofilije.

Brooke Josephson je zdaj v sporočilu za javnost zatrdila, da ves čas trajanja zakona ni vedela za moževe povezave z Epsteinom. "Prosim vas za zasebnost, molite za moja otroka in zame," je zapisala.

Brooke in Barry Josephson sta se poročila leta 2007, ko je bil on že uveljavljen producent, največji uspeh pa je dosegel s serijo Kosti, ki so jo snemali med letoma 2005 in 2017.

Nedavno objavljeni dokumenti razkrivajo, da sta si producent in Epstein dopisovala ter se v sporočilih pogovarjala o različnih ženskah in priložnostih za vloge. Epstein je Josephsona med drugim spraševal, ali bi ga lahko povezal s "čudovitimi ženskami" v starosti okoli 20 let, Josephson pa je svoje "znanke" opisoval z vulgarnimi izrazi.

Dokumenti razkrivajo tudi, da si je Josephson od Epsteina dvakrat izposodil večjo vsoto denarja in jo obakrat tudi poplačal, po poplačilu drugega dolga pa se Epsteinu zahvalil za njegovo "prijateljstvo".

Josephson zanika, da bi vedel za Epsteinove povezave z mladoletnimi osebami, čeprav je z njim komuniciral tudi po obsodbi zaradi pedofilije. Foto: Guliverimage

Josephson se je v začetku februarja odzval na ta razkritja in vztrajal, da ni vedel, kakšna oseba je v resnici Epstein. "Ni opravičila za to, kar sem zapisal v nekaterih e-sporočilih," je priznal za Variety. "Bil sem vulgaren in otročji, zaradi česar me je sram."

Priznal je, da se je udeležil več dogodkov, na katerih je bil tudi Epstein, in potrdil, da ga je obsojeni pedofil dvakrat obiskal na snemanju, ob tem pa zanikal, da bi kdaj potoval z njim, obiskal njegov zloglasni otok ali bil priča kakršnimkoli povezavam z mladoletnimi osebami. "Najbolj obžalujem, da se neumno verjel njegovemu zatrjevanju, da ni storil nič slabega," je še poudaril in dodal, da ga je zavedel "vplivni krog ljudi okoli Epsteina".