Nekdanja sodelavka pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina Ghislaine Maxwell se je na današnjem zaslišanju v kongresnem odboru za vladni nadzor in reforme sklicevala na peti amandma k ameriški ustavi, ki ščiti pred samoobdolžitvijo, poročajo ameriški mediji.

Zakonodajalci so zaman zasliševali Maxwell po videopovezavi iz teksaškega zapora minimalne varnosti, kamor jo je iz strogega zapora preselila vlada predsednika Donalda Trumpa, potem ko je na zaslišanju z namestnikom pravosodne ministrice ZDA Toddom Blanchem lani med drugim zatrdila, da Trump nič ni naredil narobe.

Maxwell Trumpa prosi za pomilostitev, obenem pa je vložila zahtevo za novo sojenje, potem ko je bila leta 2022 obsojena na 20 let zaporne kazni zaradi sodelovanja v Epsteinovih zlorabah mladoletnic.

Odgovorov na vprašanja niso dobili

Predsednik odbora republikanec James Comer je novinarjem povedal, da se je Maxwell sklicevala na peti amandma, zato niso dobili odgovorov na svoja vprašanja, poroča televizija ABC. Pred zaslišanjem je zahtevala imuniteto, ki ji je niso odobrili. Comer je dejal, da po njegovem mnenju zaradi vseh zločinov ne sme dobiti ne imunitete in ne pomilostitve.

Comer je novinarjem navedel urnik zaslišanj v zvezi z Epsteinom do konca meseca, med drugim nekdanje državne sekretarke ZDA Hillary Clinton 26. februarja in nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona 27. februarja. Oba zahtevata javno zaslišanje v živo, vendar je Comer dejal, da se to ne bo zgodilo, ampak da bodo po zaslišanju objavili posnetek.

Bill Clinton je pred desetletji letel z Epsteinovim letalom in bil gost pokojnega milijarderja. Zakonca Clinton sta sprva zavrnila zaslišanje, po grožnji s kazenskim pregonom pa sta vanj privolila, vendar zahtevata javno zaslišanje, da republikanci javnosti ne bodo posredovali le izbranih informacij. Demokrati ju pri tem podpirajo in napovedujejo, da bodo po morebitnem prevzemu kongresne večine uporabili precedens in na zaslišanje poklicali Trumpa.

Dosjeje bodo lahko pogledali, ne bodo pa jih smeli kopirati

Comer je pohvalil pravosodno ministrstvo ZDA, ki je danes obljubilo, da bo kongresnikom omogočilo dostop do necenzuriranih Epsteinovih dosjejev. Kongresniki bodo dosjeje lahko le pogledali, vendar jih ne bodo smeli kopirati. Ministrstvo je objavilo več kot tri milijone strani dosjejev in drugega materiala, vendar je izpostavljeno obtožbam, da je določene podatke o morebitnih sostorilcih prikrilo.

Ameriška javnost na čelu s Trumpovo bazo in žrtvami Epsteina si prizadeva predvsem za objavo seznama Epsteinovih bogatih, slavnih in mogočnih sokrivcev, vendar pa je FBI že v času vlade Joeja Bidna ugotovil, da ta seznam ne obstaja, poroča ABC.

Preiskovalci so zbrali dokaze, da je Epstein spolno zlorabljal mladoletna dekleta, vendar ni bilo dokazov, da je vodil mrežo trgovanja z ljudmi za spolne namene. Čeprav je ena od Epsteinovih žrtev javno trdila, da jo je posodil svojim bogatim prijateljem, FBI tega ni mogel potrditi. Našli niso niti nobenih drugih žrtev, ki bi pripovedovale podobno zgodbo.