Britanski mediji so v petek objavili fotografijo nekdanjega britanskega princa Andrewa in politika Petra Mandelsona, ki sedita v kopalnih plaščih ob spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu. Gre za eno od fotografij iz t. i. Epsteinovih dosjejev, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Domneva se, da je to prva znana fotografija obeh moških s pokojnim Epsteinom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Veliki Britaniji sicer poteka preiskava o vpletenosti obeh v afero Epstein.

Na fotografiji brez datuma, o kateri je prvi poročal ITV News, sta brat kralja Karla III. in nekdanji britanski veleposlanik v Washingtonu bosih nog v kopalnih plaščih na terasi z Epsteinom.

ITV je poročal, da je bila fotografija posneta na otoku Martha's Vineyard v Massachusettsu med letoma 1999 in 2000, še preden je bil Epstein prvič obsojen na zaporno kazen zaradi siljenja deklet v prostitucijo.

Ostal brez kraljevih nazivov

Andrewa, ki je zaradi afere ostal brez kraljevskih nazivov, in Mandelsona so prejšnji mesec pridržali zaradi suma zlorabe javnega položaja v odnosih z Epsteinom, ne pa zaradi domnevne zlorabe mladoletnic, po čemer je bil znan Epstein. Andrew in Mandelson naj bi z Epsteinom delila uradne skrivnosti, kar oba zanikata.

Andrew se je leta 2022 poravnal v civilni tožbi v ZDA, ki jo je vložila ena od Epsteinovih žrtev, Virginia Giuffre. Trdila je, da jo je Epstein prodal Andrewu za spolne odnose.

Epsteinov samomor in teorije zarote

V ZDA se medtem nadaljuje preiskava odbora za vladni nadzor v predstavniškem domu kongresa, kjer so prejšnji teden izdali poziv na zaslišanje pravosodni ministrici ZDA Pam Bondi zaradi počasne in neurejene objave Epsteinovih dosjejev.

Odbor je do zdaj med drugim zaslišal nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona, o izdaji poziva sedanjemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je v Epsteinovih dosjejih omenjen več kot tridesettisočkrat, pa v času republikanske večine v kongresu ne razmišljajo.

V petek je odbor izdal nalog za zaslišanje ene od zaporniških paznic iz New Yorka, ki je delala v času, ko je Epstein leta 2019 po aretaciji zaradi spolnih zlorab mladoletnic za rešetkami storil samomor. Glede samomora krožijo teorije zarote, obnašanje paznice Tove Noel pa se članom odbora zdi sumljivo.

Objavljeni dosjeji ministrstva kažejo, da je deset dni pred Epsteinovim samomorom na svoj račun položila pet tisoč dolarjev, kar se je zdelo sumljivo njeni banki, tik pred odkritjem Epsteinovega trupla pa naj bi opravila sumljiva iskanja po internetu, poročajo mediji.

Dosjeji namreč razkrivajo, da je eden od zaprtih v istem priporu kot Epstein FBI poročal, da je slišal paznike v zaporu, kako razpravljajo o prikrivanju dejanskih vzrokov Epsteinove smrti. Isti pripornik bi naj slišal, da se je po zaporu govorilo, da je Noel ubila Epsteina.