Iz Epsteinove zapuščine naj bi izplačali pričo proti Trumpu

Dolgoletni računovodja pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina Richard Kahn je v torek na zaslišanju za zaprtimi vrati kongresnemu odboru za vladni nadzor povedal, da je oseba, ki je v pričanju obremenila predsednika ZDA Donalda Trumpa, prejela finančno poravnavo iz Epsteinove zapuščine, poročajo ameriški mediji.

Demokratski kongresnik Suhas Subramanyam je novinarjem po zaslišanju povedal, da ne more deliti podrobnosti, da pa je oseba, ki je v zadevi Epstein obremenila Trumpa, iz zapuščine pokojnega spolnega prestopnika prejela poravnavo.

Subramanyam je ob tem razkril, da so izvedeli ime še enega tujega voditelja, ki je posloval z Epsteinom.

Veliko dokumentov še vedno neobjavljenih

V sredo so medtem trije demokratski senatorji skupaj z republikanko Liso Murkowski urad za vladno odgovornost, ki deluje v okvirju kongresa, pozvali k preiskavi pravosodne ministrice Pam Bondi v povezavi s postopki pri izpolnjevanju zakonske obveznosti glede objave vseh Epsteinovih dosjejev. Ministrstvo za pravosodje zakonskega roka za objavo ni upoštevalo, veliko dokumentov pa še vedno ni objavljenih. Sporen naj bi bil tudi način objave, saj domnevnih žrtev niso ustrezno zaščitili, zaščitili pa so druge, menijo senatorji.

Medtem ko so bile podrobnosti o žrtvah očitno nezavarovane, so bila imena in identifikacijski podatki vplivnih poslovnih in političnih osebnosti, ki naj bi imeli povezave z Epsteinom, temeljito obdelani. "Kongres vam je naročil, da zaščitite žrtve. Vi tega niste storili. In ljudje z denarjem in močjo so očitno dobili boljšo obravnavo," po poročanju televizije NBC piše v zahtevi senatorjev.

Kongresni odbor za vladni nadzor je sicer že glasoval o izdaji poziva na zaslišanje ministrici Bondi, ki se na to še ni odzvala.