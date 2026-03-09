Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
20.40

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
penis dokument Jeffrey Epstein Donald Trump

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 20.40

11 minut

Mediji objavili dodatne dokumente o domnevnem napadu Trumpa na mladoletnico

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | Domnevna žrtev je Donalda Trumpa obtožila, da jo je sredi 80. let prejšnjega stoletja napadel, vlekel za lase, udaril po glavi in silil v oralni spolni odnos, zaradi česar ga je ugriznila v penis. | Foto Reuters

Domnevna žrtev je Donalda Trumpa obtožila, da jo je sredi 80. let prejšnjega stoletja napadel, vlekel za lase, udaril po glavi in silil v oralni spolni odnos, zaradi česar ga je ugriznila v penis.

Foto: Reuters

New York Post in drugi ameriški mediji so konec tedna objavili dodatne dokumente iz dosjejev spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina o domnevnem spolnem napadu Donalda Trumpa na mladoletnico v 80. letih prejšnjega stoletja. Glede na njihovo vsebino je FBI prijavo domnevne žrtve ocenil kot verodostojno.

Vir na ministrstvu za pravosodje je za časopis Miami Herald povedal, da agenti Zveznega preiskovalnega urada (FBI) domnevne žrtve leta 2019 ne bi štirikrat zaslišali, če bi njeno prijavo napada ocenili kot neverodostojno. Kot poroča, se ženska glede na objavljene dokumente ni odločila za kazensko ovadbo, ker se je zavedala, da so zločini zastarali, prav tako pa se je bala posledic.

Donalda Trumpa, ki v povezavi z Epsteinovimi dosjeji do zdaj ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja, je obtožila, da jo je sredi 80. let prejšnjega stoletja napadel, vlekel za lase, udaril po glavi in silil v oralni spolni odnos, zaradi česar ga je ugriznila v penis.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je za novičarski portal Daily Beast povedala, da so obtožbe, ki naj bi jih podala motena ženska, povsem neutemeljene.

Jeffrey Epstein in Donald Trump
Novice Objavili nove Epsteinove dosjeje: kaj pomenijo za Donalda Trumpa?

New York Post in Courier iz Južne Karoline medtem poročata, da je ženska agentom FBI podala podrobnosti o svojem družinskem ozadju in pravni zgodovini, ki jih je Courier preveril kot resnične.

Epstein naj bi jo izsiljeval z golimi fotografijami

Agentom FBI naj bi povedala tudi, da jo je Jeffrey Epstein začel zlorabljati in prodajati več moškim, ko je bila stara med 13 in 15 let. Pri tem naj bi jo izsiljeval z golimi fotografijami in ji grozil, da bo policiji prijavil, da je njena mama delodajalcu ukradla 22 tisoč dolarjev (19 tisoč evrov).

Epsteinovi dokumenti
Novice Ameriško pravosodje prikriva več dokumentov iz Epsteinovih dosjejev o Trumpu

V javni bazi podatkov še vedno manjka 37 strani dokumentov iz Epsteinovih dosjejev. Ministrstvo za pravosodje je te dokumente sprva v celoti umaknilo iz baze podatkov, ki jo je moralo objaviti v skladu z zakonom, ki ga je podpisal Trump, navaja New York Post.

Nadzorni odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa je zaradi počasne in pomanjkljive objave na zaslišanje poklical pravosodno ministrico Pam Bondi.

Borge Brende
Novice Po razkritju stikov z Epsteinom odstopil vodja Svetovnega gospodarskega foruma
Bill Gates
Novice Gates spregovoril o Epsteinu in Rusinjah. To je razkril.
Larry Summers
Novice Nekdanji ameriški minister Summers zaradi afere Epstein napovedal upokojitev
princesa Beatrice, princesa Eugenie
Trendi Princesi zaradi povezav z Epsteinom ne smeta na prestižni kraljevi dogodek
Hillary Clinton
Novice Hillary Clinton: Na mojem seznamu prič bi bil Donald Trump
penis dokument Jeffrey Epstein Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.