Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sreda,
25. 2. 2026,
12.56

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Jeffrey Epstein Bill Gates

Sreda, 25. 2. 2026, 12.56

9 minut

Gates spregovoril o Epsteinu in Rusinjah. To je razkril.

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Bill Gates | Bill Gates v družbi neimenove ženske s počrnjenim obrazom, da bi ohranili njeno anonimnost. Fotografija je del t.i. Epsteinovih dosjejov, ki jih je pred tedni objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje. | Foto Guliverimage

Bill Gates v družbi neimenove ženske s počrnjenim obrazom, da bi ohranili njeno anonimnost. Fotografija je del t.i. Epsteinovih dosjejov, ki jih je pred tedni objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Foto: Guliverimage

Ustanovitelj Microsofta Bill Gates je priznal, da je imel dve zunajzakonski aferi z Rusinjami. Za aferi je izvedel tudi Jeffrey Epstein. Gates trdi, da omenjeni Rusinji nista bili Epsteinovi žrtvi.

Ameriški medij Wall Street Journal je pridobil posnetek dogodka fundacije Gates. "Nisem storil ničesar nezakonitega, nisem videl ničesar nezakonitega," je na omenjenem dogodku dejal Bill Gates.

Igralka bridža in jedrska fizičarka

"Imel sem aferi, eno z rusko igralko bridža, ki sem jo spoznal na dogodkih bridža, in eno z rusko jedrsko fizičarko, ki sem jo spoznal pri svojih poslih," je povedal svojim sodelavcem v fundaciji.

Jeffrey Epstein
Novice Usodna kombinacija: ruska dekleta in pokvarjeni bogataši

Gatesov takratni svetovalec Boris Nikolić je vedel za aferi in jih zaupal tudi Jeffreyu Epsteinu. Nikolić je bil blizu obema moškima. Gates ni navedel, kdaj sta se aferi začeli ali končali.

Gates trdi: Nikoli nisem bil na Epsteinovem otoku

Gates se je z Epsteinom srečeval do leta 2014. Z njim je tudi letel z njegovim zasebnim letalom. "Nikoli nisem tam prenočil," je dejal Gates in dodal, da ni nikoli obiskal Epsteinovega otoka.

Newyorški multimilijonar Epstein je leta vodil mrežo za trgovino z ljudmi za spolne namene, katere žrtve so bile desetine mladih žensk in mladoletnic. Domnevno naj bi tudi sam več let zlorabljal mladoletnice, predvsem v New Yorku in na Floridi. Epstein je leta 2019 umrl v zaporu v starosti 66 let, preden bi se lahko soočil z nadaljnjim pregonom, piše nemški medij Focus. Epstein je bil že leta 2008 obsojen zaradi zvodništva mladoletne osebe.

Gates se je opravičil zaradi druženja z Epsteinom

"Bila je velika napaka, da sem preživel čas z Epsteinom. Opravičujem se vsem, ki so bili zaradi moje napake vpleteni v to," je še dejal Gates na dogodku svoje fundacije.

Jeffrey Epstein, Nicole Junkermann
Novice Konec za nemško grofico zaradi dolgoletnega dopisovanja z Jeffreyjem Epsteinom
Brooke in Barry Josephson
Trendi Pevka se ločuje, njen mož si je dopisoval z Epsteinom
Boris Nikolić
Novice Hrvaški zdravnik Epsteinu pošiljal imena manekenk, med njimi je tudi znana voditeljica
Mona Juul
Novice Vsi so presenečeni: kako je ta ženska prišla v Epsteinove dosjeje?
Jeffrey Epstein
Novice Osupljivo razkritje: to je človek, ki naj bi upravljal Putinovo premoženje
Bill Gates, Jeffrey Epstein
Novice Nekdanja žena poziva Billa Gatesa: Odgovori na vprašanja o Epsteinu
Epsteinovi dokumenti
Novice Ameriško pravosodje prikriva več dokumentov iz Epsteinovih dosjejev o Trumpu
Peter Mandelson
Novice Policija aretirala Petra Mandelsona
princ Andrew
Novice Britanska vlada razmišlja o izključitvi Andrewa iz nasledstvene vrste za britanski prestol
manekenka, Nastja, Jeffrey Epstein, dokumenti
Novice Ukrajinska manekenka Epsteinu iskala mlada dekleta
Mona Juul
Novice Zaradi afere Epstein odstopila norveška veleposlanica
Mette-Marit
Novice Norveška princesa: Globoko obžalujem prijateljevanje z Epsteinom
Mette-Marit
Novice Škandal na Norveškem: Princesa Mette-Marit si je dopisovala z Epsteinom
Jeffrey Epstein Bill Gates
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.