Gates spregovoril o Epsteinu in Rusinjah. To je razkril.

Ustanovitelj Microsofta Bill Gates je priznal, da je imel dve zunajzakonski aferi z Rusinjami. Za aferi je izvedel tudi Jeffrey Epstein. Gates trdi, da omenjeni Rusinji nista bili Epsteinovi žrtvi.

Ameriški medij Wall Street Journal je pridobil posnetek dogodka fundacije Gates. "Nisem storil ničesar nezakonitega, nisem videl ničesar nezakonitega," je na omenjenem dogodku dejal Bill Gates.

Igralka bridža in jedrska fizičarka

"Imel sem aferi, eno z rusko igralko bridža, ki sem jo spoznal na dogodkih bridža, in eno z rusko jedrsko fizičarko, ki sem jo spoznal pri svojih poslih," je povedal svojim sodelavcem v fundaciji.

Gatesov takratni svetovalec Boris Nikolić je vedel za aferi in jih zaupal tudi Jeffreyu Epsteinu. Nikolić je bil blizu obema moškima. Gates ni navedel, kdaj sta se aferi začeli ali končali.

Gates trdi: Nikoli nisem bil na Epsteinovem otoku

Gates se je z Epsteinom srečeval do leta 2014. Z njim je tudi letel z njegovim zasebnim letalom. "Nikoli nisem tam prenočil," je dejal Gates in dodal, da ni nikoli obiskal Epsteinovega otoka.

Newyorški multimilijonar Epstein je leta vodil mrežo za trgovino z ljudmi za spolne namene, katere žrtve so bile desetine mladih žensk in mladoletnic. Domnevno naj bi tudi sam več let zlorabljal mladoletnice, predvsem v New Yorku in na Floridi. Epstein je leta 2019 umrl v zaporu v starosti 66 let, preden bi se lahko soočil z nadaljnjim pregonom, piše nemški medij Focus. Epstein je bil že leta 2008 obsojen zaradi zvodništva mladoletne osebe.

Gates se je opravičil zaradi druženja z Epsteinom

"Bila je velika napaka, da sem preživel čas z Epsteinom. Opravičujem se vsem, ki so bili zaradi moje napake vpleteni v to," je še dejal Gates na dogodku svoje fundacije.