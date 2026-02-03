Vsi so presenečeni: kako je ta ženska prišla v Epsteinove dosjeje?

Nedavno razkritje velikega dela t. i. Epsteinovih dosjejev je veliko prahu dvignilo zlasti na Norveškem. Pokojni razvpiti ameriški bogataš Jeffrey Epstein je bil namreč tesno povezan s številnimi Norvežani: od nekdanjega norveškega premierja Thorbjørna Jaglanda do kronske princese Mette-Marit. Vse pa je osupnila novica, da naj bi Epsteinove milijone podedovala otroka znane norveške diplomatke Mone Juul.

Po objavi podatkov o tesni povezavi z Jeffreyem Epsteinom je norveško zunanje ministrstvo dolgoletno diplomatko in zdajšnjo veleposlanico Norveške v Jordaniji Mono Juul začasno razrešilo.

Udeleženka tajnih pogajanj med Izraelci in Palestinci

Norveški zunanji minister Espen Barth-Eide je v ponedeljek sporočil, da ministrstvo trenutno dela na tem, da bi osvetlilo zadevo v zvezi s stiki Juulove z Jeffreyjem Epsteinom, piše nemški medij Die Welt.

Juulova, ki je bila v preteklosti med drugim ​norveška veleposlanica pri Združenih narodih, je skupaj z možem Terjejem Rød-Larsenom odigrala ključno vlogo v dolgotrajnih tajnih pogajanjih med Izraelom in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO), ki so v začetku 90. let prejšnjega stoletja privedla do sporazuma iz Osla.

Norveški dediči Epsteinovih milijonov

Po poročanju norveških medijev sta v Epsteinovi oporoki njuna otroka navedena kot dediča skupno desetih milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov).

Mona Juul in njen mož Terje Rød-Larsen sta imela pred desetletji pomembno vlogo pri tajnih pogajanjih med Izraelci in Palestinci. Oba sta diplomata, v zakonu pa sta se jima rodila dva otroka. Za zdaj se še ne ve, zakaj je Epstein njunima otrokoma zapustil nekaj milijonov dolarjev. Foto: Guliverimage

Poleg Juulove se v novo razkritih dokumentih pojavljata tudi imeni nekdanjega norveškega premierja in nekdanjega generalnega sekretarja Sveta Evrope Thorbjørna Jaglanda ter nekdanjega norveškega zunanjega ministra Børgeja Brendeja.

Epsteinovo omrežje: od Davosa do norveške kraljeve družine

Brende je trenutno predsednik Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu. Z Epsteinom se je v letih 2018 in 2019 večkrat srečal na večerji v New Yorku. Novembra lani je za norveški časopis Aftenposten zatrdil, da z Epsteinom nikoli ni imel ničesar.

Norveška prestolonaslednica Mette-Marit je že priznala napake, potem ko so norveški mediji poročali, da se njeno ime v novih datotekah pojavlja vsaj tisočkrat. Tudi nekdanji premier Jagland je dejal, da je naredil napake pri ocenjevanju Epsteina, še piše Die Welt.

V petek je ameriško ministrstvo za pravosodje objavilo več kot tri milijone dodatnih dokumentov, povezanih s primerom Epstein, vključno z e-poštnimi sporočili, fotografijami in videoposnetki. V teh dokumentih se ponovno pojavljajo imena številnih vplivnih osebnosti, vključno s sedanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, tehnološkim milijarderjem Elonom Muskom, ustanoviteljem Microsofta Billom Gatesom in nekdanjim britanskim princem Andrewom.