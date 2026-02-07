Usodna kombinacija: ruska dekleta in pokvarjeni bogataši

Pri prebiranju t. i. Epsteinovih dosjejev v oči najbolj pade podatek, kako zelo tesno prepleteni sta bila ameriška poslovna elita in postkomunistična Rusija. Ne preseneča, da je poljski premier Donald Tusk dejal, da je Rusija morda v ozadju Epsteinovega pedofilskega škandala, medtem ko je ameriško-ruski politolog Seva Gunicki osuplo poudaril, da sta t. i. Russiagate (trditve o vmešavanju Rusije v ameriške predsedniške volitve leta 2016 v korist Donalda Trumpa) in Epsteinovi dosjeji pravzaprav ena in ista stvar.

V povezavi z obsojenim spolnim prestopnikom in finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je avgusta 2019 umrl zaradi samomora v priporu, ko ga je čakalo novo sojenje, se že dolgo pletejo različne zgodbe. Zlasti republikanci so pred volitvami leta 2024 Epsteina, čeprav se je ta včasih zelo tesno družil z Donaldom Trumpom, povezovali z demokratsko stranko ter zakoncema Billom in Hillary Clinton. Obenem so republikanci obljubljali objavo Epsteinovih dosjejev, ko bodo znova osvojili Belo hišo.

Od Pizzagate do Epsteinovih dosjejev

Za republikance so bili Epsteinovi dosjeji nekakšno nadaljevanje t. i. Pizzagate, teorije zarote, ki je nastala pred volitvami leta 2016. Po tej teoriji je newyorška policija odkrila omrežje pedofilskih satanistov, ki so povezani z demokratsko stranko. Ime je ta teorija dobila, ker naj bi se satanistični pedofili sestajali v neki washingtonski piceriji, kjer naj bi posiljevali otroke. Te teorija se je izkazala za zlagano.

V primerih s Pizzagateom pa so bile pri Epsteinu seveda zgodbe o spolnih zlorabah na veliko bolj trdnih osnovah. Proti Epsteinu, nekdanjemu učitelju fizike in matematike, ki je pozneje obogatel kot finančni poslovnež, so že leta 2005 na Floridi začeli preiskavo zaradi suma spolnih zlorab mladoletnic.

Mila kazen za spolnega prestopnika

Epstein se je pogodil z ameriškim ministrstvom za pravosodje (to je bil čas predsednikovanja republikanca Georgea Busha mlajšega), priznal krivdo za zvodništvo mladoletne osebe, bil leta 2008 uradno razglašen za spolnega prestopnika in dobil presenetljivo milo kazen 13 mesecev nekakšnega hišnega pripora (dejansko ni šel v zapor).

Jeffrey Epstein, znani filmski režiser Woody Allen in neznana ženska. Foto: Guliverimage

Epsteina, ki je imel zasebna otoka na karibskih Ameriških deviških otokih (leta 1916 so to otočje Američani kupili od Dancev), so julija 2019 (v času Trumpovega prvega mandata) aretirala zaradi zvodništva mladoletnic oziroma spolne preprodaje mladoletnic. Umrl je 10. avgusta 2019 v svoji celici – uradno zaradi samomora. Kmalu so se pojavile za zdaj nedokazane trditve, da so ga umorili.

Zapor za Ghislaine Maxwell

Na sodno klop pa je sedla njegova dolgoletna spremljevalka, v Franciji rojena Britanka Ghislaine Maxwell. Leta 2021 so jo zaradi preprodaje mladoletnic za prostitucijo obsodili na 20 let zapora.

Kot je že omenjeno, so pred volitvami leta 2024 republikanci obljubljali objavo Epsteinovih dosjejev, po volitvah pa se je zapletlo. Trump nikakor ni bil navdušen nad njihovo objavo. Šele po velikih pritiskih, tudi zaradi nezadovoljnežev v sami republikanski stranki, je bil lani novembra v kongresu sprejet zakon o njihovi objavi.

Prvi in drugi sveženj Epsteinovih dosjejev

Lani decembra je bil objavljen prvi, dokaj skromen del dosjejev, 30. januarja letos pa veliko obsežnejši del: dodatnih tri milijone strani dokumentov (vseh naj bi bilo šest milijonov strani), na stotine Epsteinovih osebnih pisem in e-poštnih sporočil, dva tisoč videoposnetkov in 180 tisoč fotografij.

Hitro se je pokazalo, da je Epstein veliko sodeloval z Rusi. Ruski neodvisni medij Agentstvo, ki je pregledal datoteke, je sporočil, da se je Putinovo ime pojavilo več kot tisočkrat, Rusija pa skoraj 5.900-krat.

Epsteinovo omrežje in ruske medene pasti?

Velika vloga Rusije in Rusov v Epsteinovem omrežju je poljskega predsednika Donalda Tuska spodbudila, da je skoval teorijo, da je morda ruska tajna službe soorganizirala Epsteinov pedofilski škandal. V tem primeru imajo Rusi dokumenti, s katerimi lahko kompromitirajo številne politike, ki so še zdaj aktivni, je premišljeval Tusk.

Jeffrey Epstein in Donald Trump Foto: Guliverimage

"Vse več strokovnjakov sumi, da gre za operacijo ruske tajne službe – tako imenovano medeno past (ang. Honey trap), sladko past, nastavljeno za elite zahodnega sveta, zlasti ZDA," je dejal Tusk po poročanju medijev.

Kiril Dmitrijev, tesni zaupnik šefa Kremlja Vladimirja Putina, je na družbenem omrežju X kmalu zavrnil obtožbe o vpletenosti ruskih obveščevalnih služb v škandal Epstein kot laži.

Ruska dekleta v Epsteinovih dosjejih

O medenih pasteh je Tusk govoril zato, ker se v dokumentih pogosto omenja ruska dekleta (ang. Russian Girls), ki naj bi imele spolne odnose z bogatimi Američani. Zaradi ene od teh ruskih deklet naj bi se eden od najbogatejših ljudi, ameriški milijarder Bill Gates, celo okužil s spolno prenosljivo bolezen (sam to zanika).

Eno od ruskih deklet, Marija Drokova (Maša Drokova), zdaj poročena Maria Bucher (Masha Bucher), ki je bila v Rusiji nekoč predstavnica za javnostjo pri proputinovski mladinski organizaciji Naši, je po preselitvi v ZDA postala Epsteinova predstavnica za stike z javnostjo. Pozneje je postala podjetnica v San Franciscu. Po trditvah enega od virov FBI je njeno podjetje kradlo ameriško tehnologijo.

Epsteinova mlada beloruska zaročenka

Eno od ruskih deklet (belorusko, če smo natančni) je tudi Karina Šuljak (anglizirana različica Karyna Shuliak), Epsteinova zaročenka. Epstein ji je v svoji oporoki zapustil sto milijonov dolarjev (84,6 milijona evrov). Njegovo skupno premoženje ob smrti je bilo 630 milijonov dolarjev (533 milijonov evrov). Del njegovega premoženja sta tudi nepremičnimi na Manhattnu in v Novi Mehiki, stanovanje v Parizu in dva otoka v Karibih.

Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell in Bill Clinton Foto: Guliverimage

O povezavah med Rusijo in Epsteinom piše tudi ameriški politolog ruskega rodu Seva Gunicki (Seva Gunitsky). Gunicki, ki je bil rojen v Leningradu (zdaj Sankt Peterburg). Ta je na svojem računu na spletni platformi Substack zapisal, da sta Russiagate in Epsteinovi dosjeji ena ista zadeva.

Russiagate in Epsteinovi dosjeji

"Kulturna vojna je te škandale leta pripisovala nasprotnim stranem. Russiagate je postal obsedenost (ameriških, op. p.) liberalcev, dokaz, da je bil Trump tuji adut in da je bila republika pod zunanjim napadom. Primer Epstein je postal desničarska fiksacija, dokaz, da je pedofilska klika vodila svet in da so bile globalne elite plenilske pošasti. Vsaka stran je škandal druge strani obravnavala kot odvračanje pozornosti ali prevaro," pojasnjuje Gunicki.

"Vendar 3,5 milijona strani, ki jih je objavilo ministrstvo za pravosodje, potrjuje, da gre v resnici za isto zgodbo. Obe poudarjata nastanek nadnacionalnega kleptokratskega razreda po letu 1991, ki povezuje zahodne oligarhe s tujimi državnimi interesi, pa naj bodo to ruski, savdski, izraelski ali katerikoli drug. Obravnavanje Russiagatea kot izoliranega tujega vmešavanja ali Epsteina kot individualne pokvarjenosti je omejujoče ..."

Omrežje nadnacionalnega kleptokratskega razreda?

Kot trdi Gunicki, Epsteinovi dosjeji nakazujejo preoblikovanje Epsteinovega primera iz zločinov enega človeka v nadnacionalno geopolitiko. Tudi ga ne preseneča, da so ruska imena povsod po datotekah Epsteinovih dosjejev.

Ghislaine Maxwell in David Copperfield Foto: Guliverimage

"V mnogih pogledih je Rusija pionir sodobnega nadnacionalnega kleptokratskega razreda, ko je bilo sovjetsko državno premoženje likvidirano in so uslužbenci obveščevalnih služb postali svobodni podjetniki. Propad je ustvaril nove oligarhe, pa tudi globalno predlogo," pojasnjuje Gunicki.

Gunicki meni tudi, da je Epstein ta novi svet razumel intuitivno. Tako je posredoval pri povezavah med svetovi izraelskih obveščevalnih služb, zalivskih arabskih kraljev, evropskih politikov in ruske države. Eden njegovih najpogostejših stikov je bil Sergej Beljakov, častnik ruske obveščevalne službe FSB, ki mu je Epstein nudil strokovno znanje o davčnih oazah in izogibanju sankcijam. Kremelj je tako prejel pomoč pri nameščanju agentov v ZDA in dostop do ameriških zanimivih tarč, trdi Gunicki.

Trump in Ribolovljev

Še en stalen Epsteinov stik je bil nekdanji ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vitalij Čurkin. Ta se je obrnil na Epsteina po nasvet o ravnanju s Trumpom. "Čurkin je bil odličen. Po najinih pogovorih je razumel Trumpa. Ni zapleteno," je Epstein zapisal junija 2018. To je bilo poslano tedne pred vrhom Trump-Putin v Helsinkih. V e-poštnih sporočilih je Epstein Trumpa opisal tudi kot "psa, ki ni lajal", nekoga, ki je vedel vse, a je molčal.

Gunicki, ki predava na Univerzi v Torontu, opozarja tudi na podatke o ruskem milijarderju Dmitriju Ribolovljevu, ki je tudi omenjen v Epsteinovem dosjeju. Zanj je Epstein zapisal, "da ve vse". Ribolovljev, ki je svojo pot k bogastvu začel s prodajo umetnega gnojila, je leta 2008 od Donalda Trumpa kupil dvorec v Palm Beachu za 95 milijonov dolarjev. Štiri leta prej je Trump kupil nepremičnino za 40 milijonov dolarjev in jo tako začel prodajati. Lani se je Ribolovljev pojavil kot del ruske delegacije na mirovnih pogajanjih za Ukrajino v Riadu, kjer je sedel nasproti Trumpove ekipe.

Princ Andrew, ki se sklanja nad neznano žensko. Foto: Guliverimage

V dosjejih najdemo tudi zdajšnjega Trumpovega ministra za trgovino Howarda Lutnicka, nekdanjega generalnega državnega tožilca Billa Barra, ki je leta 2019 Trumpa oprostil Russiagatea. Barr je tudi nekdanji agent CIE in sin Donalda Barra, ki je po besedah Gunickega Epsteina pred desetletji kot učitelja zaposlil na zasebni newyorški šoli Dalton.

Bogataši in politiki v Epsteinovem omrežju

Del Epsteinovega omrežja stikov je bil tudi tehnološki bogataš, vlagatelj in Trumpov podpornik Peter Thiel (ta pa je med drugim kot svetovalca zaposlil nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza). Tudi zdaj najbogatejši človek Elon Musk se pojavlja v dosjejih – med drugim so ga zanimale divje zabave na Epsteinovem otoku. Tesne stike z Epsteinom je imel tudi že omenjeni Gates. Prav ti stiki so bili razlog, da se je Melinda Gates ločila od njega.

Kot piše Gunicki, je bila nad Epsteinom navdušena tudi svetovalka Baracka Obame v Beli hiši Kathryn Ruemmler. Bill Clinton je letel z njegovim letalom, Noam Chomsky mu je svetoval, Larry Summers pa je vzel njegov denar.

"Zgodba o ruskem dogovarjanju ni nikoli govorila o senčnih tujih silah, ki napadajo nedolžno demokracijo. /.../ Šlo je za sfero nekaznovanosti elite, kjer ameriški svetovalci, ruski oligarhi, savdski princi, evropski politiki, izraelski obveščevalci in nekdanji britanski vohuni plavajo v istih vodah," piše Gunicki.

Jeffrey Epstein in Michael Jackson Foto: Guliverimage

"Če izvzamemo grozljive podrobnosti, sta Epstein in Russiagate dve manifestaciji istega pojava. Epstein je bil vozlišče v tej globalni infrastrukturi, Russiagate pa je bila ena od operacij, ki je potekala skozenj," še trdi ameriški politilog ruskega rodu.

Epsteinovi dosjeji pričajo o tem, kako zelo široko razprostranjene stike po vsem svetu je imel Epstein. Med politiki, s katerimi je sodeloval Epstein, je bil tudi Slovak Miroslav Lajčak, nekdanji slovaški zunanji minister, nekdanji visoki predstavnik v BiH in nekdanji posebni odposlanec Združenih narodov za Zahodni Balkan. Epstein je Lajčaku v e-sporočilih ponujal dekleta. Zaradi Epsteinovega dosjeja Lajčak ni več svetovalec slovaškega premierja Roberta Fica.

Se bo zaradi Epsteina zamajala britanska vlada?

Še bolj se trese zaradi Epsteinovih dosjejev v Veliki Britaniji. Dokumenti so razkrili tesne povezave med Epsteinom in Petrom Mandelsonom. Ta se je z Epsteinom dopisoval še leta po tem, ko so ga obsodili leta 2008. Med drugim obstaja sum, da je Mandelson Epsteinu pred 15 leti sporočil zaupne informacije.

Ker je decembra 2024 britanska vlada, ki jo vodi Keir Starmer, Mandelsona imenovala za veleposlanika v Washingtona, je Starmer, ki že tako ali tako ni priljubljen, pod velikim pritiskom. Starmer se zdaj posipa s pepelom in pravi, da ni vedel, kako tesni so bili stiki med Mandelsonom in Epsteinom.

V Veliki Britaniji je bil prej na tnalu zaradi stikov z Epsteinom princ Andrew oziroma zdaj le Andrew Mountbatten-Windsor. Leta 2014 je zdaj že pokojna Virginia Giuffre Epsteina in Ghislaine Maxwell obtožila, da sta ju posredovala princu Andrewu. Zdaj pa so Epsteinovi dosjeji pokazali, da je imela tesne stike z Epsteinom tudi nekdanja žena princa Andrewa Sarah Ferguson.

Zdolgočasena norveška kronska princesa, ki se spogleduje z Epsteinom?

Zaradi Epsteinovih dosjejev se britanska monarhija ne bo zatresla, ker se je kraljeva družina že pred leti distancirala od princa Andrewa in mu tudi odvzela prinčevski naslov. Drugače pa je na Norveškem. Objava Epsteinovih dosjejev je razkrila tesne stike med Epsteinom in norveško prestolonaslednico Mette-Marit, ženo norveškega prestolonaslednika, princa Haakona.

Norveška kronska princesa se je po mnenju nekaterih dobesedno spogledovala z Epsteinom, čeprav je vedela za njegovo obsodbo iz leta 2008. Mette-Marit, ki je tarča očitkov že zaradi tega, ker naj bi svojega sina Mariusa Borga Høibyja obvestila, da naj bi policija proti njemu vodila preiskavo zaradi suma posilstev in drugih kaznivih dejanj.

Mette-Marit, ki je po mnenju nekaterih flirtala z Epsteinom, in njen sin Marius Borg Hoiby, ki je obtožen posilstev. Foto: Guliverimage

Marius, ki je zdaj v priporu, sodni proces proti njemu pa naj bi se končal marca letos, ni sin princa Haakona in uradno ni član norveške kraljeve družine. Mariusov oče je Morten Borg, eden prvih preprodajalcev kokaina na Norveškem. Morten Borg in Mette-Marit uradno nikoli nista bila par, Marius pa je bil rojen, ko je bil Morten Borg v zaporu. To se je dogajalo v letih, ko Mette-Merit še ni spoznala princa Haakona.

Zdaj je 52-letna Mette-Marit pod udarom še zaradi stikov z Epsteinom. Ne preseneča, da večina Norvežanov po najnovejših anketah ne želi, da bi Mette-Marit kdaj postala norveška kraljica.

Nekdanji norveški premier kot Epsteinov posrednik

Poleg Mette-Marit je imel Epstein tesne stike tudi z nekdanjim norveškim premierjem in nekdanjim generalnim sekretarjem Sveta Evrope Thorbjørnom Jaglandom. Ta je bil skorajda nekakšen Epsteinov posrednik pri navezovanju stikov z diplomati in politiki. V zameno naj bi od Epsteina prejemal darila. Jaglanda zdaj preiskujejo zaradi korupcije.

Stike z Epsteinom je imel tudi nekdanji norveški zunanji minister Børge Brende, ki je zdaj predsednik Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu. Povezave z Epsteinom je imela tudi norveška diplomatka Mona Juul. Njenima otrokoma je Epstein celo zapustil nekaj milijonov dolarjev.