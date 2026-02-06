Norveška princesa Mette-Marit je danes izrazila globoko obžalovanje zaradi prijateljevanja z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom in sramoto, ki jo je s tem povzročila kraljevi družini, potem ko se je njeno ime pojavilo v nedavno razkritih dokumentih, povezanih z Epsteinom.

"Globoko obžalujem svoje prijateljstvo z Jeffreyem Epsteinom. Pomembno mi je, da se opravičim vsem, ki sem jih razočarala. Obžalujem tudi položaj, v katerega sem spravila kraljevo družino, zlasti kralja in kraljico," je sporočila norveška princesa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mette-Marit je norveška princesa postala leta 2001, ko se je poročila s prestolonaslednikom, princem Haakonom.

Dodatnih izjav za zdaj ne sme podati

Norveška kraljeva družina je sporočila, da je 52-letna princesa želela natančneje pojasniti svoje povezave z Epsteinom, k čemur je pozval tudi premier Jonas Gahr Store, vendar ji dodatnih izjav za zdaj ne bodo dovolili zaradi "zelo zahtevne situacije", navaja AFP.

Novi dokumenti v zvezi z Epsteinom, ki jih je nedavno objavilo ameriško pravosodno ministrstvo, so med drugim razkrili tesno prijateljstvo med Mette-Marit in Epsteinom, pa tudi sporočila z vsebino, ki jo številni ocenjujejo kot neprimerno.

Princesa Epsteinu: Francoska prestolnica je dobra za prešuštvo

Epstein je denimo norveški princesi leta 2012, ko je bila že poročena s princem Haakonom, napisal, da je v Parizu "na lovu za ženo". Mette-Marit mu je odgovorila, da je francoska prestolnica "dobra za prešuštvo" in da so "Skandinavke boljše žene". Sporočila sta si izmenjevala tudi prej in kasneje.

Med številnimi Norvežani se je po razkritju sporočil dodatno okrepilo mnenje, da princesa Mette-Marit ni primerna za to, da postane kraljica.

Ugled norveške princese namreč dodatno kazi sodni postopek proti njenemu sinu iz prejšnje zveze, 29-letnemu Mariusu Borgu Hoeibyju, ki se sooča z 38 obtožbami zaradi posilstev, nasilja in zlorab, grozi pa mu do 16 let zapora.

Pod drobnogledom so se zaradi povezav z Epsteinom sicer na Norveškem znašle tudi druge znane osebnosti, med njimi nekdanji minister in izvršni direktor Svetovnega gospodarskega foruma Borge Brende ter nekdanji premier in generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland, ki ga preiskujejo zaradi suma korupcije.