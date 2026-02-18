Konec za nemško grofico zaradi dolgoletnega dopisovanja z Jeffreyjem Epsteinom

Nicole Junkermann, nemška grofica z globokimi povezavami v poslovnih in elitnih krogih, je ta teden odstopila iz uglednega položaja v dobrodelni organizaciji za boj proti raku Royal Marsden in na Univerzi Lancaster sredi vse večje medijske pozornosti zapustila tudi mesto gostujoče profesorice. Razkritja v Epsteinovih datotekah so namreč pokazala obsežno izmenjavo elektronske pošte Junkermann in obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, kar naj bi trajalo več let.

Nicole Junkermann, nemška milijarderka, tehnološka vlagateljica in nekdanja manekenka, ki jo zaradi zakonskih vezi imenujejo tudi grofica Nicole Brachetti Peretti, si je zgradila bogato kariero z ustanovitvijo NJF Holdings, globalnega investicijskega podjetja, osredotočenega na tehnologijo, biotehnologijo in finance.

Konec leta 2023 so Junkermann imenovali za skrbnico britanske dobrodelne organizacije Royal Marsden Cancer Charity, ki zbira sredstva za bolnišnico Royal Marsden, enega vodilnih specializiranih centrov za zdravljenje raka v Združenem kraljestvu. Dobrodelna organizacija je tesno povezana z britansko kraljevo družino.

Njena povezava z Epsteinom sega več kot 20 let v preteklost.

Njeno ime se pojavi 3.475-krat

Po zapisih iz dnevnikov letov z Epsteinovega zasebnega letala Lolita Express kažejo, da je Junkermann z njim letela večkrat, prvič leta 2002. V skoraj dveh desetletjih sta si izmenjala na stotine elektronskih sporočil, kar se je nadaljevalo tudi po Epsteinovi obsodbi leta 2008 zaradi nagovarjanja mladoletnih oseb k prostituciji.

V nezapečatenih datotekah, ki jih je ameriško ministrstvo za pravosodje objavilo v začetku leta 2026, se njeno ime domnevno pojavi približno 3.475-krat, večinoma v izmenjavi elektronskih sporočil in omembah. V posameznih elektronskih sporočilih je Epsteina ljubkovalno imenovala "dojenček", "gospod Čudoviti" in "v mojem srcu si". Leta 2010 je bilo med bolj opaznimi sporočilo z zadevo "Boš imel otroka z menoj? Kje je najboljše mesto za to?", ki ga je poslala Epsteinu.

British biotech investor Nicole Junkermann once asked Jeffrey Epstein if he wanted to have a baby with her.. pic.twitter.com/ubOIy2EsoA — Truthseeker (@Xx17965797N) February 13, 2026

"Bila je prevarana"

V Epsteinovem omrežju naj bi Junkermann imela tudi skupne naložbe v izraelska tehnološka oziroma nadzorna podjetja, vključno z nekdanjim izraelskim premierjem Ehudom Barakom.

Čeprav ni dokazov, da bi bila nemška grofica obtožena kakršnegakoli kaznivega dejanja, povezanega z Epsteinovo mrežo trgovine z ljudmi, količina omemb njenega imena, elektronska sporočila in osebni ton v klepetih z Epsteinom odpirajo vrsto vprašanj, zakaj je nekdo s takšno zgodovino svetoval glede podatkov o bolnikih v Združenem kraljestvu ali sedel v odborih, povezanih s kraljevo družino.

Jest niemiecką miliarderką i hrabiną. Zasiadała w brytyjskiej radzie ds. zdrowia NHS, doradzając w kwestii danych pacjentów. Inwestowała w izraelską technologię wraz z byłym premierem. Jej nazwisko pojawia się 3475 razy w dokumentach Epsteina.



Nicole Junkermann wysłała e-mail do… pic.twitter.com/F4zr7xfLhy — Świadomy Wodnik CONSCIOUS AQUARIUS (@SwiadomyWodnik) February 17, 2026

Tiskovni predstavnik Nicole Junkermann je v svojih izjavah novinarjem izrazil obžalovanje zaradi izmenjav in jo prikazal kot osebo, ki jo je Epstein "zavedel in prevaral".