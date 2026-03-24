Irski igralec Barry Keoghan je v nedavnem intervjuju odkrito spregovoril o tem, da se pogosto sooča z žaljivkami in negativnimi komentarji, povezanimi z njegovim videzom.

Priljubljeni igralec Barry Keoghan, ki smo ga videli v filmih Saltburn, Duše otoka in Dunkirk, je pred kratkim v intervjuju razkril, da je tarča precejšnjih zlorab, ki po njegovem mnenju presegajo običajno kritiko, s katero se srečuje večina javnih osebnosti. Priznal je, da se je zaradi tega sčasoma začel oddaljevati od ljudi in postal bolj zadržan.

Čeprav ga oboževalci zelo podpirajo, pravi, da obstaja tudi temnejša plat pozornosti javnosti. Negativni komentarji na spletu vplivajo nanj ne le osebno, ampak tudi profesionalno, saj se zaradi njih včasih počuti nelagodno celo pri javnih nastopih ali delu pred kamero. Ko se takšni občutki prenesejo v njegovo umetnost, pravi, da to postane resna težava, saj lahko izgubi željo po igranju in nastopanju.

Dodaja, da je to postala resna težava, ki je ne more več ignorirati.

Foto: Guliverimage

Zaradi tega se je že nekoliko umaknil z družbenih omrežij, vendar ga radovednost še vedno včasih pripelje nazaj, kjer preveri odzive ljudi. Ti pa pogosto niso prijetni, kar dodatno vpliva na njegovo samozavest in željo po pojavljanju v javnosti.

Posebej ga skrbi, kako bo v prihodnosti vse to vplivalo na njegovega sina. Boji se, da bo otrok nekoč naletel na te negativne zapise in komentarje, kar mu predstavlja veliko breme. Ob tem poudarja, da je kljub vsemu hvaležen za podporo, ki jo prejema od mnogih ljudi, ter da so osebna srečanja z oboževalci pogosto zelo pozitivna izkušnja.

Foto: Guliverimage

Kljub temu pa mu dela ne zmanjka: letos ga lahko gledamo v filmu Peaky Blinders: The Immortal Man (spin-off priljubljene istoimenske serije), trenutno pa snema večji projekt o Beatlih. Gre za serijo štirih biografskih filmov o legendarni skupini Beatles, vsak pa bo predstavljen z vidika enega člana skupine. Keoghan bo upodobil Ringa Starra, ob njem pa bodo nastopili še Harris Dickinson kot John Lennon, Paul Mescal kot Paul McCartney in Joseph Quinn kot George Harrison. Vsi štirje filmi naj bi hkrati izšli 7. aprila 2028.

