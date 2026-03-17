Združenje bank Slovenije opozarja na povečano število poskusov telefonskih prevar, pri katerih se goljufi predstavljajo kot bančni uslužbenci. V zadnjih dneh so banke zaznale več tovrstnih poskusov zlorab, katerih cilj je pridobivanje osebnih in bančnih podatkov posameznikov.

V prevarantskih klicih storilci pogosto navajajo, da je bila posamezniku domnevno zavrnjena vloga za posojilo ali da so bili v njegovem imenu odprti novi bančni računi oziroma sklenjene posojilne pogodbe. S tem želijo pri posamezniku vzbuditi občutek nujnosti in strahu ter ga prepričati, da so njegovi podatki zlorabljeni, so danes sporočili iz združenja.

Prevaranti nato žrtve pozivajo, naj zaradi "zavarovanja sredstev" denar prenesejo na tako imenovani varni račun oziroma naj odprejo nov bančni račun po njihovih navodilih. V nadaljevanju pogosto zahtevajo izpolnitev obrazcev, ki jih pošljejo žrtvam po elektronski pošti. S tem skušajo pridobiti občutljive osebne in bančne podatke, kot sta številka bančnega računa ali varnostna koda plačilne kartice (CVV).

Jasen znak prevare

V združenju bank poudarjajo, da banke in hranilnice svojih strank ne kličejo z zahtevami po posredovanju osebnih in občutljivih podatkov, prav tako ne zahtevajo prenosa sredstev na druge račune zaradi domnevnih varnostnih razlogov. "Takšne zahteve so jasen znak prevare," so izpostavili.

Strankam bank in hranilnic svetujejo, da so ob tovrstnih klicih izjemno previdni, da ne razkrivajo osebnih ali bančnih podatkov ter da klic takoj prekinejo. "Če ste podatke že posredovali ali izvedli nakazilo, nemudoma stopite v stik s svojo banko ali hranilnico in obvestite tudi pristojne organe, vključno z nacionalnim odzivnim centrom SI-CERT," so dodali.