Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Mihaela Leskovec

Torek,
24. 3. 2026,
18.58

1 ura, 9 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije Policija prevara goljufija

Torek, 24. 3. 2026, 18.58

1 ura, 9 minut

Policija opozarja na previdnost

Ne nasedajte: pred trgovinami in bolnišnicami zbirajo denar za otroke, policija svari

Avtor:
Mihaela Leskovec

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
policija, slovenska policija | Goljufi za zbiranje sredstev izkoriščajo pogosto obiskane lokacije, tudi bolnišnice in zdravstvene domove. | Foto Shutterstock

Goljufi za zbiranje sredstev izkoriščajo pogosto obiskane lokacije, tudi bolnišnice in zdravstvene domove.

Foto: Shutterstock

Pred dnevi smo poročali, da se po različnih krajih Sloveniji ponovno pojavljajo posamezniki, ki zbirajo sredstva za Nacionalno združenje za invalidne otroke in gluhoneme, a to ne obstaja. "V večini primerov gre za romunske državljane," pravi Policija in opozarja na previdnost pri zbiranju prispevkov na parkiriščih, pred trgovinami in v zdravstvenih ustanovah.

Letos so na območju več policijskih uprav obravnavali primere beračenja in zbiranja prostovoljnih prispevkov brez ustreznih dovoljenj. Največ tovrstnih prijav je bilo zaznanih na območju Policijske uprave Ljubljana, kjer so letos evidentirali 16 prijav občanov ter skupno 20 ugotovljenih kršitev.

Na območju Policijske uprave Kranj so obravnavali 12 primerov, predvsem na območju Jesenic in Kranja, medtem ko so na območju Policijske uprave Novo mesto ugotovili 14 kršitev. Posamične primere so zabeležili tudi v Murski Soboti in Novi Gorici, medtem ko v Mariboru letos tovrstnih prijav niso evidentirali (so pa zaznali podobne primere v preteklem letu).

Zbiranje prispevkov pred trgovskimi središči, na parkiriščih in turističnih točkah

Na območju Policijske uprave Celje so v letu 2026 prejeli več prijav občanov glede zbiranja prostovoljnih prispevkov za gluhoneme in invalidne otroke. Največ prijav je bilo na območjih Celja, Velenja in Slovenj Gradca. Primer obrazcev, s katerim posamezniki zbirajo prostovoljne prispevke in podpise pod pretvezo, da se v Sloveniji ustanavlja nacionalni center za invalidne otroke. Obrazci so identični v različnih krajih, v zgornjem delu sta natisnjena invalidski znak in slovenska zastava, spodaj pa je besedilo, da Nacionalno združenje za invalidne otroke in gluhoneme prosi za pomoč. Sledi seznam darovalcev in zneskov, ki naj bi jih ti že prispevali za združenje. | Foto: Reddit / wifirepetitor Primer obrazcev, s katerim posamezniki zbirajo prostovoljne prispevke in podpise pod pretvezo, da se v Sloveniji ustanavlja nacionalni center za invalidne otroke. Obrazci so identični v različnih krajih, v zgornjem delu sta natisnjena invalidski znak in slovenska zastava, spodaj pa je besedilo, da Nacionalno združenje za invalidne otroke in gluhoneme prosi za pomoč. Sledi seznam darovalcev in zneskov, ki naj bi jih ti že prispevali za združenje. Foto: Reddit / wifirepetitor

Tudi v Kopru zaznavajo pojav podobnih organiziranih skupin. Takšni primeri so posebej izraziti v času turistične sezone, predvsem na obalnem območju v večjih krajih, največkrat pa pred trgovskimi središči, na parkiriščih, turističnih destinacijah ter drugih javnih površinah, kjer je običajno veliko ljudi. Zaznali so tudi primere zbiranja prispevkov v zdravstvenih domovih in bolnišnicah.

Primeri zbiranja sredstev pod pretvezo so zelo pogosti na turističnih točkah, tudi na Obali. | Foto: STA Primeri zbiranja sredstev pod pretvezo so zelo pogosti na turističnih točkah, tudi na Obali. Foto: STA

Policija: V večini gre za romunske državljane

V večini obravnavanih primerov so policisti ugotovili, da gre za tuje državljane, najpogosteje državljane Romunije, kar so ugotovili v izvedenih postopkih in tudi na podlagi prijav prijaviteljev. Pojavljajo pa se tudi primeri, ko so kršitelji državljani Slovenije. V nekaterih primerih storilci ob prihodu policije niso bili več na kraju dogodka, kar kaže na njihovo mobilnost in previdnost, zato njihove identitete pogosto niso mogli ugotoviti. 

Po ugotovitvah policistov so storilci pogosto zelo organizirani, zbirajo manjše zneske in se po krajšem času umaknejo z lokacije ter zbiranje prispevkov nadaljujejo drugje. V nekaterih primerih so v Slovenijo vstopali celo iz Italije.

Pazljivo tudi pri zbiranju sredstev v zdravstvenih ustanovah in pred njimi

Policija svetuje previdnost pri izročanju denarja neznanim osebam, bralcem pa svetuje, da so pozorni predvsem v primerih, ko posamezniki zbirajo prispevke brez ustreznih dovoljenj ali verodostojne identifikacije, uporabljajo različne sezname ali obrazce z zatrjevanjem pomoči ranljivim skupinam, kot so gluhi, invalidi ali bolni otroci. 

Goljufi najpogosteje zbirajo prispevke na javnih mestih, kot so trgovska središča, parkirišča, turistične lokacije, pa tudi v zdravstvenih ustanovah.  

Policija še priporoča, da sredstva namenjamo preverjenim organizacijam ter da jih v primeru suma goljufije ali nezakonitega zbiranja prispevkov o tem obvestite na številko 113 ali anonimno številko 080 1200.

Kakšen je policijski postopek ob prejemu prijave?
Ob prejemu prijave policisti na kraju dogodka zberejo vsa potrebna obvestila. Če so ugotovljeni elementi prekrška, kot sta beračenje (11. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru – ZJRM-2) ali zbiranje prostovoljnih prispevkov brez dovoljenja (5. člen ZJRM-2), policisti izvedejo identifikacijski postopek, izrečejo globo oziroma izdajo plačilni nalog, lahko pa policija zaseže nezakonito pridobljena sredstva in storilca privede k dežurnemu sodniku, ki odloča o prekršku, zaseženih predmetih in morebitnem izgonu tujca iz države. 

Policisti v takšnih primerih izvajajo različne oblike dela (opazovanje, patruljiranje, nadzor, delo v civilu).

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije: Ne zbiramo sredstev na ta način 

Na zvezi so, kot smo že poročali, tudi sami zaznali, da se po različnih krajih Slovenije pojavljajo posamezniki, ki se pretvarjajo, da zbirajo sredstva zase ali za organizacije gluhih in naglušnih v Sloveniji. Na kaj opozarjajo, preberite v spodnjem prispevku.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije Policija prevara goljufija
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

