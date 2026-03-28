Urine kazalce bomo v nedeljo ob 2. uri premaknili za eno uro naprej. Premik na poletni čas nam bo zopet prinesel uro manj spanja, kar po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) lahko predstavlja izziv za urejeno spanje, a bomo imeli več svetlobe v večernih urah.

Poletni čas traja do zadnje nedelje v oktobru, ko uro spet prestavimo na standardni, zimski čas, ki je za človeka ugodnejši. Premik ure pogosto povzroči pomanjkanje spanja, kar ima lahko negativen vpliv na zdravje in počutje, so zapisali na NIJZ.

Za lažjo prilagoditev na poletni čas lahko upoštevate priporočila NIJZ. Predlagajo, da prilagodite uro uspavanja, kar pomeni, da se nekaj dni pred začetkom poletnega časa vsak dan odpravite spat od 15 do 20 minut prej. Svetujejo, da poskrbite za urejen spanec že pred prehodom na poletni čas in se naspite.

Če se vaše naprave ne posodobijo samodejno, jih nastavite na poletni čas pred spanjem. Na dan prestavitve ure poskusite preživeti čim več časa na dnevni svetlobi. Pred spanjem izberite za vas primerno tehniko sproščanja in ne preobremenite svojega urnika po premiku ure, svetujejo na NIJZ.

Če po premiku ure čutite zaspanost, vam lahko kratki dremeži do 20 minut zgodaj popoldne pomagajo ohraniti budnost. Pri tem svetujejo še upoštevanje desetih 10 priporočil za zdravo spanje odraslih.

Čeprav je bil poletni čas v preteklosti uveden predvsem zaradi varčevanja z energijo, so v zadnjih letih pogosto prisotne razprave o tem, ali je še vedno potreben, saj vse kaže, da prihranek energije ni tako velik kot v preteklosti.

V Sloveniji smo začeli uro premikati leta 1983. Da vsako zadnjo nedeljo v marcu premaknemo za eno uro naprej in vsako zadnjo nedeljo v oktobru nazaj, smo dokončno določili leta 2006.

Namen premikanja ure na poletni čas je bil izkoriščanje svetlobnih razmer s prihrankom energije. Zaradi ukrepa naj bi bilo manj prometnih nesreč in kriminala, pa tudi gospodarstvo naj bi čutilo pozitivne učinke.

Nasprotniki premikanja ure pa menijo, da ta ukrep negativno vpliva na biološko uro ljudi in poslabšuje njihovo razpoloženje in zdravje.

V EU bomo uro premikali vsaj še letos, saj je Evropska komisija v uradnem listu EU objavila časovni razpored poletnega časa za obdobje do leta 2026.

Evropska komisija je predlog za ukinitev premikanja ure od leta 2021 sicer podala že leta 2019, odločitev o času uveljavitve pa prepustila državam članicam. Leta 2018 pa je predlog sprožil tudi javno posvetovanje na ravni EU, v katerem je sodelovalo 4,6 milijona evropskih državljanov. Kar 84 odstotkov udeležencev je ukinitev premikanja ure podprlo. Tudi slovenska vlada je predlog podprla novembra 2018.

Marsikje drugod po svetu ne prestavljajo urinih kazalcev, pa tudi tam, kjer jih, tega ne storijo nujno na isti dan. Ponekod pa so poletni čas opustili in ure ne prestavljajo več. Prvi premik ure so sicer izvedli v Avstriji in Nemčiji po 2. svetovni vojni.

Ure bomo na zimski čas premaknili zadnjo nedeljo v oktobru.