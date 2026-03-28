Sobota, 28. 3. 2026, 10.15

V nočnih ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih in ranjenih

Ukrajina | Posledice napada v Odesi | Foto Reuters

Posledice napada v Odesi

Foto: Reuters

V ruskih napadih na Ukrajino so ponoči in danes zjutraj umrli trije ljudje, trinajst pa je bilo poškodovanih. Smrtne žrtve so zabeležili v mestih Odesa in Krivi Rog, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

10.16 V ruskih napadih na Ukrajino trije mrtvi

V Odesi je ena oseba umrla v bolnišnici zaradi poškodb, ki jih je utrpela v nočnih napadih, so sporočile lokalne oblasti.

Navedli so, da je bilo 11 ljudi poškodovanih, med njimi tudi otrok, škodo pa so utrpeli tudi stolpnice, stanovanjske zgradbe in avtomobili. Poškodovana je bila tudi streha porodnišnice.

V jutranjem napadu na industrijski obrat v mestu Krivi Rog sta dva moška umrla, dva pa sta bila poškodovana, so sporočile lokalne oblasti. Na kraju dogodka so izbruhnili tudi požari.

Na ruski strani pa je po navedbah oblasti v napadu ukrajinskih dronov umrl otrok, njegova starša pa sta bila huje ranjena. Do napada je prišlo v mestu Jaroslavl severno od Moskve in s tem daleč od fronte, je sporočil guverner tamkajšnje regije.

Spletni portal Kyiv Independent navaja, da so ukrajinski droni v mestu Jaroslavl zadeli rafinerijo nafte, ki je ena od petih največjih rafinerij v Rusiji.

Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so ponoči prestregli 155 ukrajinskih dronov v 16 regijah, tudi na Krimskem polotoku in območju Moskve.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.