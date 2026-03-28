Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je zaradi incidenta z "lepljivim bidonom" na petkovi kolesarski dirki E3 Saxo Classic ostro kaznovala Richarda Pluggeja in Axla Zingla. Plugge, generalni direktor ekipe Visma, ki je sedel za volanom spremljevalnega vozila, je prejel rumeni karton in denarno kazen v višini 500 švicarskih frankov (okoli 520 evrov), Zingle pa poleg rumenega kartona in globe še odvzem sto točk UCI.

Kaj se je pravzaprav zgodilo? Alex Zingle je zaradi težav zaostal za glavnino, nato pa se je ob pomoči vozila ekipe Visma | Lease a Bike – medtem ko se je držal avtomobila – vrnil v karavano. Posnetek incidenta se je pojavil na družbenem omrežju X, kar je sprožilo reakcijo sodnikov, ki so Francoza naknadno diskvalificirali, poroča Wielerflits.

A sankcije se s tem še niso končale. V večernih urah sta dodatno kazen prejela tako Zingle kot Richard Plugge, ekipa se je za dogodek že opravičila.

"Obžalujemo incident. Takšne stvari ne prispevajo k ugledu kolesarstva. Zgodilo se je v ozadju po defektu in ni vplivalo na razplet dirke, a se ne bi smelo zgoditi," so zapisali v izjavi. "Še enkrat: incident obžalujemo in sprejemamo odgovornost. Dejstvo, da se kaj takega v dirkah včasih dogaja, nam ne daje pravice, da to počnemo tudi sami," so še dodali.

