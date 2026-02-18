So Epsteinove žrtve tihotapili prek londonskega letališča?

Britanska policija je danes potrdila, da zbira podatke glede dela Epsteinovih dosjejev, ki nakazujejo na tihotapljenje žensk z zasebnimi letali prek londonskega letališča Stansted. Po poročanju BBC so identificirali 87 letov na letališče ali z njega, na katerih so bile tudi Britanke, ki trdijo, da jih je Epstein zlorabljal.

"Trenutno zbiramo podatke, ki so po objavi Epsteinovih dosjejev vzniknili v povezavi z zasebnimi leti do Stansteda," je v kratkem sporočilu za javnost zapisala britanska policija. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se preiskava ne nanaša na nekdanjega princa Andrewa.

Ženske z enega letala prestavljali na drugo

O tem, da je bilo letališče Stansted, ki je približno 60 kilometrov severno od Londona, eno od letališč, kjer so "ženske prestavljali z enega letala Jeffreyja Epsteina na drugo," je prejšnji teden za časnik New Statesman zapisal nekdanji britanski premier Gordon Brown.

Ob tem je vodstvo britanske policije in regionalnih policijskih uprav pozval, naj čim prej preiščejo te očitke. Odvetniki, ki zastopajo Epsteinove žrtve v ZDA, so menili, da je šokantno, da britanska policija še nikoli ni zagnala celovite preiskave glede domnevnega tihotapljenja žrtev.

Uprava letališča Stansted je medtem po poročanju BBC sporočila, da "za vse zasebne lete v skladu z regulativnimi zahtevami skrbijo neodvisni fiksni bazni operaterji (FBO)". Ti zasebni terminali so "popolnoma neodvisni", poleg tega na letališču niti nimajo "vpogleda v razporeditev potnikov na zasebnih letalih".