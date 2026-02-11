Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Na. R., STA

11. 2. 2026,
Pravosodna ministrica ZDA pod plazom kritik v kongresu zaradi afere Epstein

Pam Bondi | Žrtvam Epsteinovih zlorab, ki so bile prisotne v dvorani, je Bondi sicer izrazila globoko obžalovanje za vse, kar so pretrpele, in zagotovila, da bodo temeljito preiskali vsa kazniva dejanja. Žrtve pa so zanikale, da bi od ministrstva doslej prejele kakršnokoli pomoč. | Foto Guliverimage

Žrtvam Epsteinovih zlorab, ki so bile prisotne v dvorani, je Bondi sicer izrazila globoko obžalovanje za vse, kar so pretrpele, in zagotovila, da bodo temeljito preiskali vsa kazniva dejanja. Žrtve pa so zanikale, da bi od ministrstva doslej prejele kakršnokoli pomoč.

Foto: Guliverimage

Ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi je danes v kongresu ZDA bojevito zavračala kritike demokratov glede obravnave dosjejev pokojnega obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina in zagovarjala predsednika Donalda Trumpa. Demokrati so jo obtožili, da vodi predsednikovo "tovarno maščevanja", poročajo ameriški mediji.

"Trump naroča kazenske pregone, kot bi naročal pice, in vi mu vedno ustrežete. Velike porote pa zavračajo vaša maščevanja in neutemeljene obtožbe, ki jih vlagajo nesposobni uslužbenci ministrstva," je ministrici že v uvodnim nagovoru očital vodilni demokrat Jamie Raskin, je poročala televizija ABC.

Predsednik odbora, republikanec Jim Jordan, je med drugim pohvalil ukrepe vlade proti nezakonitim priseljencem, Bondi pa je zatrdila, da stopnja kriminala v ZDA upada, kar je pripisala Trumpovemu pregonu priseljencev. Ob tem je nanizala statistične podatke o uspešnem boju proti mamilom.

Prvo zaslišanje Bondi v pravosodnem odboru predstavniškega doma kongresa po burnem oktobrskem ni bilo nič manj živahno, saj je ministrica odločno zavračala kritike in izkoristila vsako priložnost za pohvale na račun Trumpa ter politične napade na demokrate. | Foto: Reuters Prvo zaslišanje Bondi v pravosodnem odboru predstavniškega doma kongresa po burnem oktobrskem ni bilo nič manj živahno, saj je ministrica odločno zavračala kritike in izkoristila vsako priložnost za pohvale na račun Trumpa ter politične napade na demokrate. Foto: Reuters

Trumpa prikazovala kot žrtev

Največ vprašanj je bilo povezanih z afero Epstein in s tem, kako ministrstvo obravnava Epsteinove žrtve in dosjeje, pri čemer so demokrati obtožili ministrico, da si prizadeva predvsem za to, da bi zaščitila Trumpa. Bondi pa jim je odgovarjala, da hočejo zgolj očrniti predsednika, večkrat je goreče zagovarjala Trumpa in ga prikazovala kot žrtev.

Republikanec Thomas Massie, ki ga je Trump večkrat kritiziral zaradi nasprotovanja njegovim politikam, je ministrici očital, da njeno ministrstvo med objavo treh milijonov Epsteinovih dosjejev ni poskrbelo za zaščito identitete žrtev, poskrbelo pa je za zaščito identitete vplivnih moških, ki so sodelovali pri zlorabah ali prijateljevali z Epsteinom.

Ministrica se je soočala tudi z vprašanji glede preiskav Trumpovih političnih nasprotnikov, pomilostitev napadalcev na kongres 6. januarja 2021, med katerimi jih je potem več zagrešilo kazniva dejanja, ter vprašanji glede preganjanja nezakonitih priseljencev in zavračanja pregona agentov zvezne vlade, ki so ubili dva protestnika v Minnesoti.

