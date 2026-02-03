Melinda Gates, nekdanja žena superbogataša Billa Gatesa, meni, da morajo vsi, ki so bili kakorkoli povezani z zloglasnim spolnim prestopnikom in finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, čim prej začeti odgovarjati na vprašanja javnosti. To velja tudi za njenega moža, ki se je večkrat srečal s pokojnim Epsteinom, kar je bil sicer tudi eden od razlogov za razhod Gatesovih.

Nekdanja žena soustanovitelja Microsofta Billa Gatesa Melinda French Gates se je med gostovanjem v podcastu Wild Card, ki ga gosti ameriški medij NPR, dotaknila tudi nedavne nove objave več milijonov dokumentov iz tako imenovanih Epsteinovih dosjejev.

Gates je dejala, da neizmerno sočustvuje z žrtvami spolnih zlorab, zaradi katerih je ameriško pravosodje preiskovalo in enkrat tudi obsodilo Jeffreyja Epsteina, ter hkrati razkrila, da ji vsaka omemba Epsteina pred oči prikliče grozne spomine in jo opomni na zelo neprijetna vprašanja.

Melinda Gates je svojemu nekdanjemu možu po njuni ločitvi javno očitala poznanstvo z Jeffreyjem Epsteinom. Foto: Reuters

Sama se je iz njihovega primeža sicer pravočasno izvila in o njih sploh ne želi več slišati, poudarja, a meni, da bi nanje moralo odgovarjati več ljudi, omenjenih v Epsteinovih dosjejih, med njimi pa je po besedah Gates tudi njen mož.

Spomnimo, Melinda in Bill Gates sta se ločila leta 2021, eden od glavnih razlogov za njun razhod pa naj bi bilo prav srečevanje Billa Gatesa z Jeffreyjem Epsteinom. Melinda Gates naj bi se z ločitvenimi odvetniki začela pogovarjati že leta 2019, ko so v javnost prvič pricurljale informacije o razmerju med Gatesom in Epsteinom.

Jeff in Bill: samo znanca ali kaj več?

Bill Gates je sicer dolgo zatrjeval, da so bila njegova srečanja s finančnikom in spolnim prestopnikom le poslovne narave, in sicer naj bi razpravljala o Gatesovih filantropskih prizadevanjih. Dejstvo je bilo sicer, da sta bila Gates in Epstein v stikih po tem, ko je bil Epstein na Floridi (leta 2008) že obsojen zaradi prostitucije in spolnih zlorab mladoletnih oseb.

Skupna fotografija Billa Gatesa in Jeffreyja Epsteina, ki je v javnost pricurljala leta 2019. Fotografija je obrezana, na njej so bile še tri osebe: James E. Staley, takrat višji vodilni uslužbenec pri JPMorgan, nekdanji finančni minister ZDA Lawrence Summers in Boris Nikolić, ki je bil znanstveni svetovalec Fundacije Billa in Melinde Gates. Foto: Ministrstvo za pravosodje ZDA

Najnovejši dokumenti iz Epsteinovih dosjejev sicer vsebujejo tudi navedbe, da naj bi Bill Gates v času, ko je bil še poročen z Melindo, od nekega ruskega dekleta dobil spolno prenosljivo bolezen, nato pa svoji ženi na skrivaj poskušal dati antibiotike, da ne bi opazila, da je morebiti okužil tudi njo.

Predstavniki Billa Gatesa so se za ameriške medije na te navedbe odzvali s pojasnilom, da gre za absurdne in povsem lažne trditve, ki naj bi jih Epstein širil samo zato, ker je bil slabe volje, saj njegovo poznanstvo z Billom Gatesom nikoli ni preraslo v pravo prijateljsko razmerje.