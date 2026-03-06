Objavili nove Epsteinove dosjeje: kaj pomenijo za Donalda Trumpa?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
6. 3. 2026,
19.53

Osveženo pred

5 minut

Petek, 6. 3. 2026, 19.53

5 minut

Jeffrey Epstein in Donald Trump | Jeffrey Epstein in Donald Trump sta bila dolgo zelo dobra prijatelja. Trump je Epsteina nekoč opisal kot "super človeka, s katerim se je zelo zabavno družiti". | Foto Guliverimage

Jeffrey Epstein in Donald Trump sta bila dolgo zelo dobra prijatelja. Trump je Epsteina nekoč opisal kot "super človeka, s katerim se je zelo zabavno družiti".

Foto: Guliverimage

Pravosodno ministrstvo ZDA je v četrtek objavilo nekaj dodatnih dosjejev o Jeffreyju Epsteinu, ki zadevajo tudi nepotrjene obtožbe na račun predsednika Donalda Trump o spolni zlorabi mladoletnice. Ministrstvo ni pojasnilo, zakaj objava teh dokumentov zamuja, demokrati pa ga obtožujejo prikrivanja za zaščito predsednika Trumpa.

Ministrstvo je v skladu s konec lanskega leta sprejetim zakonom objavilo milijone dokumentov, videoposnetkov, fotografij in drugega gradiva, povezanega z Epsteinom, ki je leta 2019 v newyorškem priporu naredil samomor. Demokrati in preživele žrtve Epsteinovih spolnih zlorab ministrstvo obtožujejo, da ni objavilo vsega, še posebej ne materiala, ki omenja Trumpa, čeprav je ta v že objavljenih dokumentih največkrat omenjen več kot 30.000-krat.

Zakaj je počilo med Trumpom in Epsteinom?

Trump in Epstein sta bila dolga leta prijatelja na Floridi in v New Yorku, razšla pa naj bi se po prvi Epsteinovi obsodbi zaradi siljenja mladoletnic v prostitucijo v začetku tisočletja na Floridi, vendar to doslej še ni docela pojasnjeno. Trump trdi, da je Epsteina izključil iz svojega kluba Mar-a-Lago na Floridi, ker naj bi mu od tam kradel zaposlena dekleta.

Melania in Donald Trump
Bivši predsednik Bill Clinton pa je na nedavnem zaslišanju pred kongresnim odborom za vladni nadzor dejal, da naj bi mu Trump pred leti razložil, da sta se z Epsteinom sprla zaradi nepremičninskih poslov, za kar da mu je bilo potem žal.

FBI je prijavila Trumpa, ki sicer še nikoli ni bil uradno obtožen za kar koli v povezavi z Epsteinom

Ameriški mediji so že nekaj dni omenjali dokumente o zaslišanjih ženske, ki je zvezni policiji FBI prijavila, da jo je Epstein večkrat spolno zlorabil, v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je bila mladoletna, pa naj bi jo v oralni spolni odnos prisilil tudi Trump.

Donald Trump je v Epsteinovih dosjejij omenjen več kot 30-tisočkrat. | Foto: Guliverimage Donald Trump je v Epsteinovih dosjejij omenjen več kot 30-tisočkrat. Foto: Guliverimage

Neimenovana ženska je agentom FBI povedala, da se zaveda, da je od incidenta minilo že veliko let in je zadeva že zastarala, zato ni hotela vztrajati pri kazenski ovadbi Trumpa, ker da se ne bo zgodilo nič, sama pa bo izpostavljena kritikam in nevarnosti. Agenti FBI so ji povedali, naj se sama odloči, kako bo postopala, pri čemer so ji na voljo, silili pa je ne bodo, poroča televizija MS NOW.

Objavljeni dokumenti ne navajajo, ali so agenti njeno prijavo vzeli kot verodostojno, vendar pa so z njo opravili kar štiri pogovore. Trump doslej še ni bil obtožen nobenih kaznivih dejanj ali kakšnega koli neprimernega ravnanja v zvezi z Epsteinovimi mladoletnicami in tudi Clinton je pričal, da ni imel nikoli nobenega razloga za sum o tem.

V Trumpovem klanu vsa namigovanja ostro zavračajo

Ministrstvo za pravosodje je ob objavi dokumentov opozorilo, da gre za neresnične in senzacionalistične trditve, kar je zatrdila tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Ta je dodala, da je za te dokumente vedelo tudi pravosodno ministrstvo predsednika Joeja Bidna in ni ukrepalo.

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton je bil pred kongresnim odborom ZDA nedavno zaslišan zaradi povezave z Epsteinovimi dosjeji. | Foto: Guliverimage Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton je bil pred kongresnim odborom ZDA nedavno zaslišan zaradi povezave z Epsteinovimi dosjeji. Foto: Guliverimage

Z Epsteinom povezana afera, ki so jo izsilili Trumpovi podporniki iz njegovega gibanja Maga, še zdaleč ni končana, saj odbor za vladni nadzor nadaljuje delo. Prostovoljno se namerava na zaslišanju zglasiti Trumpov minister za trgovino, potem ko so objavljeni dokumenti pokazali, da ni prekinil stikov s svojim newyorškim sosedom Epsteinom po njegovi prvi obsodbi.

Odbor pa je ob nasprotovanju njegovega predsednika Jamesa Comerja pred dnevi izglasoval poziv na zaslišanje pravosodni ministrici Pam Bondi, da pojasni, zakaj ministrstvo ni upoštevalo zakonske zahteve o objavi vseh dosjejev.

