Epsteinovi dosjeji: razkrite nove podrobnosti o Billu Clintonu

Pravosodno ministrstvo ZDA je pred dnevi objavilo nove dosjeje o pokojnem Jeffreyju Epsteinu, ki razkrivajo, kako je osebje nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona komuniciralo z Epsteinom in njegovo dolgoletno sodelavko Ghislaine Maxwell. Med dokumenti so tudi fotografije in elektronska sporočila z opolzko vsebino, poroča CNN.

Kongres je lani sproti objavljal dosjeje, ki jih je dobil od Epsteinove zapuščine, delne objave pa so prihajale tudi z ministrstva za pravosodje. Te so potrdile ali razkrile Epsteinove povezave z vodilnimi poslovneži, znanimi osebnostmi, akademiki in politiki, med njimi tudi ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, nekdanjim britanskim princem Andrewem in nekdanjim predsednikom Billom Clintonom.

Dva meseca po zakonskem roku je ameriško ministrstvo za pravosodje v petek objavilo nove dosjeje o pokojnem Jeffreyju Epsteinu. Gre za več kot tri milijone strani dokumentov, videoposnetkov in fotografij, ki med drugim razkrivajo, kako je osebje nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona komuniciralo z Epsteinom in njegovo dolgoletno sodelavko Ghislaine Maxwell. Imena Clintonovih uslužbencev v elektronskih sporočilih so pogosto prekrita, v vrstici prejemnika ali pošiljatelja elektronskega sporočila pa je zapisana le kratica WJC, kar se verjetno nanaša na pisarno Williama J. Clintona po predsedovanju.

Elektronska sporočila z opolzko vsebino in fotografija Clintona v kopalni kadi

V petek objavljeni dokumenti razkrivajo še nikoli videne fotografije Billa Clintona skupaj z Epsteinom in Clintona brez majice v vroči kadi, z nekom, ki ga je uradnik ministrstva za pravosodje opisal kot "žrtev" Epsteinove spolne zlorabe. Analiza CNN razkriva, da je med letoma 2001 in 2004 Clinton s sodelavci vsaj 16-krat potoval z Epsteinovim zasebnim letalom.

Velik del komunikacije med Epsteinovim in Clintonovim osebjem, ki jo je pregledal CNN, se nanaša na potovanja in hrano, včasih pa tudi na povabila v zadnjem trenutku.

V enem od elektronskih sporočil iz aprila leta 2003 je Maxwell na prekriti elektronski naslov Clintonove pisarne poslala vprašanje, ali pride na večerjo. V drugem sporočilu iz decembra 2021 je Clintonovo osebje Maxwell zaprosilo za telefonsko številko princa Andrewa, da bi se lahko dogovorili za igranje golfa, medtem ko bo Clinton na obisku na Škotskem. Maxwell je odgovorila: "Ravnokar sem govorila z Andrewem. Trenutno ni na Škotskem, vendar bo prišel. Pravi, da bo poklical Clintona. Doug, ali želiš, da te pokliče?" Ni povsem jasno, na koga se nanaša beseda "Doug", vendar naj bi bil takrat eden od visokih Clintonovih svetovalcev Doug Band. Ta se na vprašanja CNN še ni odzval.

Foto: CNN/zajem zaslona V enem od sporočil iz leta 2002 pa je oseba, katere ime je zakrito, Maxwelle z elektronskega naslova WJC napisala: "Šel sem domov z nekom, s katerim sem bil že prej. 40-letna blondinka, z velikim oprsjem, če lahko verjameš temu. Res moram nehati piti."

Clinton ni pošiljal elektronskih sporočil

Clintonov tiskovni predstavnik Angel Ureña je večkrat dejal, da je nekdanji predsednik prekinil stike z Epsteinom, še preden je bil ta obtožen spolnega izkoriščanja mladoletnic, in da za njegova kazniva dejanja ni vedel. Prav tako Clinton zanika, da bi kdaj obiskal Epsteinov otok.

Ureña je za CNN povedal, da Clinton ni poslal nobenega od e-poštnih sporočil v Epsteinovih datotekah. "Ne morem potrditi, čigavo je bilo, lahko pa povem, čigavo ni bilo: od Billa Clintona," je dejal Ureña in dodal, da je Clinton v času predsedovanja poslal zgolj dve elektronski sporočili.

Glasovanje v predstavniškem domu ta teden

Ker se ime nekdanjega ameriškega predsednika in njegove soproge pojavi v Epsteinovih dokumentih, so republikanci v kongresu lani zahtevali, da se Bill Clinton skupaj s soprogo Hillary Clinton zglasi na zaslišanju. Ker sta zakonca poziv zavrnila, ju je kongres obtožil nespoštovanja kongresa, kar pomeni, da lahko pravosodno ministrstvo sedaj sproži kazenski postopek. Predstavniški dom naj bi o tem glasoval še ta teden.