Ravnanje z Epsteinovimi dokumenti razburilo žrtve: "To je nezaslišano"

Objava več milijonov preiskovalnih dokumentov o pokojnem finančniku in obsojenem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu je sprožila val ogorčenja med preživelimi žrtvami in njihovimi odvetniki. Opozarjajo, da so bili številni podatki neustrezno zaščiteni, medtem ko naj bi imena domnevnih storilcev ostala skrita.

Ameriško ministrstvo za pravosodje je v petek objavilo približno tri milijone dokumentov, povezanih z Epsteinovo mrežo spolne trgovine z ljudmi. Gre za obsežen sveženj gradiv, ki naj bi bil objavljen na podlagi zakona o preglednosti, a po mnenju žrtev in njihovih zastopnikov objava ni dosegla svojega namena, poroča The Guardian.

"Dekleta so zagotavljali vplivnim posameznikom"

Odvetnica Sigrid McCawley, ki zastopa več žrtev, je poudarila, da je bil pomemben del Epsteinove in Ghislaine Maxwell organizacije zagotavljanje mladih žensk in deklet bogatim ter vplivnim ljudem.

"Ta sistem jima je omogočal nadzor in moč nad posamezniki, ki so bili vpleteni v spolno trgovino," je dejala. Po njenih besedah bodo številni, ki se pojavljajo v dokumentih, poskušali zanikati povezave, a to ne spremeni načina delovanja mreže.

Razkrita imena žrtev, storilci ostajajo skriti

Namestnik državnega tožilca Todd Blanche je ob objavi pojasnil, da so nekatere dele dokumentov zadržali zaradi zaščite osebnih podatkov žrtev, zdravstvenih kartotek in gradiv, povezanih z odprtimi primeri.

Vendar odvetniki opozarjajo na resne napake. Brad Edwards je razkril, da so bila v številnih primerih javno objavljena imena žrtev, ki nikoli niso nastopile v javnosti. "Gre za tisoče napak," je dejal in dodal, da žrtve zdaj znova doživljajo travme.

Odvetnica Jennifer Freeman je bila še ostrejša: po njenem mnenju je ravnanje ministrstva kaotično, saj hkrati skriva imena domnevnih storilcev in razkriva identitete preživelih.

Odvetniki: dokumenti potrjujejo pričevanja žrtev

Tudi Spencer Kuvin, še eden izmed odvetnikov, je poudaril, da dokumenti potrjujejo dolgoletna pričevanja žrtev. Po njegovih besedah je Epstein dekleta pogosto posojal znanim in vplivnim osebam kot usluge, v upanju na protiusluge.

"Zadnje objave le potrjujejo to, kar žrtve govorijo že ves čas," je dejal.

Skupina preživelih: preglednost le na papirju

Skupina 20 preživelih je v skupni izjavi opozorila, da množična objava dokumentov ščiti vplivne ljudi, ne pa žrtev. "To predstavljajo kot preglednost, v resnici pa znova razgaljajo nas," so zapisali. "Tisti, ki so nas zlorabljali, ostajajo skriti in zaščiteni."

Tudi politiki zahtevajo popolno razkritje

Kritike prihajajo tudi iz ameriškega kongresa. Kongresnika Ro Khanna in Thomas Massie sta zahtevala dostop do neprekritih dokumentov, saj menita, da kongres brez celotnega vpogleda ne more opravljati nadzorne vloge.

Vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer je obtožil pravosodno ministrico Pam Bondi, da ne spoštuje zakona, ki zahteva popolno objavo gradiv.

Kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez pa je opozorila, da je bila razkrita le manjšina dokumentov.

Ministrstvo obljublja popravke

Ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da sodeluje z žrtvami in njihovimi odvetniki ter da bo odpravilo morebitne napake pri prekritjih podatkov.

Jeffrey Epstein je leta 2019 umrl v zveznem priporu, njegova dolgoletna sodelavka Ghislaine Maxwell pa prestaja 20-letno zaporno kazen.