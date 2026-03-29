Kristjan Čeh je na drugem atletskem mitingu v Ramoni v ameriški zvezni državi Oklahomi v metu diska zmagal 72,26 metra. Že v prvem poskusu je z izidom sezone na svetu le za deset centimetrov zaostal za državnim rekordom 72,36 m, ki ga je dosegel 31. maja lani v Slovenski Bistrici.

Na prvi tekmi v soboto je Kristjan Čeh tudi zmagal z 68,76 m. Dan pozneje je na drugi tekmi v nekaj boljših vetrovnih razmerah za več kot deset metrov ugnal vse tekmece, drugi je bil Britanec Nick Percy s 63,84 m. Čeh je 72 m presegel tudi v drugem poskusu z 72,06 m, nato pa nadaljeval s 66,26, 68,66 m, neveljavnim metom in 66,94 m.

"Zelo sem zadovoljen z rezultatom, 72,26 metra in tretji dan treninga. Zdaj je čas za regeneracijo in pripravo za glavni program," je na omrežju Instagram zapisal Čeh. Ptujčan je začel s tekmami nekoliko prej, kot je napovedal. Na bronastem mitingu svetovne serije bo v Ramoni tekmoval od 10. do 12. aprila, ko je napovedala močnejša konkurenca. V to mesto v ZDA je odšel zaradi sicer dovoljenih vetrovnih razmer ter v lov na svetovni rekord.

Na Millican Fieldu v Ramoni je bilo doseženih pet najdaljših metov doslej v metu diska, štirje lani. Najdlje za je za svetovni rekord 75,56 m zalučal Litovec Mykolas Alekna 13. aprila 2025. Čeh je s slovenskim rekordom šesti na večni lestvici vseh časov.