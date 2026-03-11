Trumpovo državno tožilko zaradi groženj preselili na neznano lokacijo

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pam Bondi, ministrstvo za pravosodje, ZDA, Donald Trump | Generalna državna tožilka je postala najnovejša članica Trumpove administracije, ki se je preselila iz zasebne rezidence v vojaški objekt. | Foto Guliverimage

Generalna državna tožilka je postala najnovejša članica Trumpove administracije, ki se je preselila iz zasebne rezidence v vojaški objekt.

Foto: Guliverimage

Pam Bondi, ameriško generalno državno tožilko, so zaradi povečanih groženj v zvezi z Epsteinovimi dosjeji in karteli po aretaciji venezuelskega predsednika Nicolasa Madura premestili v strogo varovano vojaško oporišče. Zapustila je zasebno rezidenco v Washingtonu in se preselila na neznano lokacijo.

Pam Bondi je svoje stanovanje v glavnem mestu Združenih držav Amerike zapustila že prejšnji mesec, je poročal The New York Times, ki se sklicuje na "ljudi, ki so seznanjeni s situacijo".

Njen tiskovni predstavnik je premestitev potrdil in pojasnil, da so k odločitvi pripeljale grožnje mamilarskih kartelov in številne kritike njene delovne uspešnosti v povezavi z razkritjem dokumentov Jeffreyja Epsteina, obsojenega pokojnega pedofila. 

V varovanih stanovanjih v vojaških oporiščih že bivajo tudi državni sekretar Marco Rubio, namestnik vodje kabineta predsednika Donalda Trumpa, Stephen Miller, nekdanja direktorica za domovinsko varnost Kristi Noem in obrambni minister Pete Hegseth

Vsi uradniki so javni obrazi Trumpovih najbolj spornih podvigov – njegove zunanje politike, njegove protiimigracijske agende in njegovih vojaških avantur. Zdaj se jim je pridružila še Bondi, obraz ministrstva za pravosodje, ki je obravnavalo primer Epstein.

Pam Bondi in Donald Trump | Foto: Guliverimage Pam Bondi in Donald Trump Foto: Guliverimage

Pričanje Bondi pod prisego

Spomnimo, kongresni odbor je pred enim tednom v zadevi Epstein tudi presenetljivo potrdil poziv na zaslišanje ministrice Bondi, ker meni, da ni upoštevala zakona, ki od nje zahteva popolno objavo vseh dosjejev o Epsteinu. 

Za potrditev poziva je glasovalo 24 članov odbora, pri čemer se je vsem demokratom pridružilo pet republikancev, proti pa je bilo 19 republikancev, je poročala STA. Republikanka Nancy Mace je novinarjem povedala, da Bondi trdi, da je ministrstvo objavilo vse dosjeje, kar ne drži in jo hočejo o tem vprašati v živo pod prisego. 

Bondi in ministrstvo za pravosodje sta konec januarja, približno 42 dni po tem, ko je bilo to zakonsko obvezno, objavila več kot 3,5 milijona dokumentov v zvezi z Epsteinom. V javnosti pa je završalo, ko se je izvedelo, da obstajajo dokumenti v zvezi z Epsteinom, ki jih ministrstvo za pravosodje iz neznanih razlogov ni objavilo. To razkritje je ponovno sprožilo sume, da Trumpova administracija prikriva dokumente.

Pam Bondi | Foto: Reuters Pam Bondi Foto: Reuters

Epsteinovi dokumenti
Novice Ameriško pravosodje prikriva več dokumentov iz Epsteinovih dosjejev o Trumpu
Pam Bondi
Novice Pravosodna ministrica ZDA pod plazom kritik v kongresu zaradi afere Epstein

Ne spreglejte
