Svetovno prvenstvo motoGP ima novega serijskega zmagovalca. Marco Bezzecchi je dobil še tretjo letošnjo dirko, skupaj pa že peto zapored. Premoč Aprilie na začetku sezone je z drugim mestom potrdil Jorge Martin. Na VN ZDA v Austinu si je zmagovalni balkon pridirkal še tretji Pedro Acosta (KTM). Devetkratni svetovni prvak Marc Marquez (Ducati) je bil peti. Brez zmage je že od septembra.

Na tretji postaji letošnjega motociklističnega svetovnega prvenstva motoGP je bila dramatična že sobotna 10 krogov dolga šprinterska dirka, ko so odstopili Marc Marquez (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia) in Fabio di Giannatonio (VR46 Ducati), dobil pa jo je Jorge Martin (Aprilia). Akcije pa ni manjkalo niti na nedeljski 20 krogov dolgi glavni dirki. Štart je v Austinu dobil Pedro Acosta (KTM), a ga je z agresivnim prehitevalnim manevrom že v prvem krogu prehitel Bezzecchi. Med njima je prišlo tudi do dotika, da je odletelo nekaj delcev z motociklov. Še dobro, da sta oba ostala na kolesih. Skupaj z Martinom so si v nekaj krogih privozili manjšo prednost pred četrtim Di Giannantoniom.

Marc Marquez je bil peti. Foto: Reuters Sledila sta jim dirkača na tovarniškem Ducatiju, Francesco Bagnaia in Marquez. Kaj kmalu je napako naredil Marc in zdrsnil na 12. mesto, še enkrat več pa je odstopil Joan Mir (Honda). V nadaljevanju je Martin prehitel Acosto, razlike med prvimi tremi pa so nekoliko narastle. S prehitevanju je na četrto mesto prišel Ai Ogura (Trackhouse Aprila). Japonec je ta konec tedna dirkal v ameriški poslikavi svojega motocikla, saj je njegova ekipa iz ZDA. Pet krogov pred karirasto zastavo pa razočaranje zanj in za ekipo: zaradi okvare na motorju je moral zapeljati v garažo.

Zaključek dirke je pripadel Marcu Marquez. Dirkal je hitro, prehiteval in prišel tudi mimo Bagnaie na peto mesto. Italijan pa je nazadoval na 10. mesto. Spredaj je prva četverica vozila mirno dirko. Bezzecchi je do pete zaporedne zmage prišel sekundo in pol pred ekipnim kolegom Martinom. Tretji Acosta je zaostal štiri sekunde in pol, četrti Di Giannantonio pa že sedem. Za Italijana Bezzecchija je to deveta zmaga v elitnem razredu motoGP. Je prvi po Marcu Marquez iz sezone 2014, ki je dobil prve tri dirke sezone. Španec je pravzaprav tistega leta dobil prvih 10 dirk.

MotoGP, VN ZDA:



1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Jorge Martin (Aprilia)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati)

5. Marc Marquez (Ducati)

6. Enea Bastianini (KTM)

7. Alex Marquez (Gresini Ducati)

8. Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia)

V seštevku svetovnega prvenstva je spet prvi Bezzecchi z 81 točkami, Martin pa je s 77 na drugem mestu. Naslednja dirka bo na vrsti šele 26. aprila v španski motociklistični meki Jerezu, saj so preizkušnjo v Katarju prestavili na konec sezone.