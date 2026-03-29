Avtor:
P. P.

Nedelja,
29. 3. 2026,
18.10

Nedelja, 29. 3. 2026, 18.10

Dirka pri naših sosedih se je končala nesrečno, med poškodovanimi tudi dojenček

nesreča Zadar | Po neuradnih informacijah je bil med poškodovanimi osemmesečni dojenček. | Foto Pixsell/Sime Zelic

Foto: Pixsell/Sime Zelic

Dirko za veliko nagrado Zadra, ki je danes potekala na severnem parkirišču športnega centra Višnjik, so morali prekiniti, potem ko je eden od tekmovalcev s steze zapeljal v gledalce. V nesreči so bile poškodovane štiri osebe, je prvi poročal HRT Radio Zadar.

Dirko je organiziral Avtoklub RTZ, incident pa je za portal index.hr potrdil predsednik kluba Goran Ban. "Imeli smo en incident, eden od tekmovalcev je zapeljal s steze dirkališča, kjer je potekalo tekmovanje, pri čemer so se žal poškodovale štiri osebe," je povedal Ban.

Ob nesreči je pohvalil odziv reševalcev na terenu. "Reševalne službe so storile vse, kar je bilo potrebno, ta del je bil opravljen brezhibno," je poudaril in dodal, da čakajo na uradne podatke o poškodovanih.

Ban je pojasnil tudi, kako je do nesreče prišlo. "V nesreči so bile udeležene štiri osebe in dva avtomobila. Eden od avtomobilov na dirki je prebil zaščitno ograjo in trčil v razstavni avtomobil našega sponzorja," je dejal. Po neuradnih informacijah je bil med poškodovanimi osemmesečni dojenček. Vse štiri osebe so menda utrpele lažje poškodbe.

