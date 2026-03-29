Laški policisti preiskujejo grozovit umor

Na Policijski postaji Laško so bili včeraj nekaj po 18. uri obveščeni o umoru.

Na kraju dogodka so ugotovili, da je 62-letni moški z ostrim predmetom tako močno poškodoval 88-letno žensko, da je zaradi posledic na kraju zločina umrla. Osumljenemu smo odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora ga bodo kazensko ovadili.

Več podrobnosti naj bi policisti razkrili na novinarski konferenci.