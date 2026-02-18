Na območju Ljutomera našli dve mrtvi osebi

Na območju Ljutomera so danes našli dve mrtvi osebi, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Murskosoboški policisti so bili nekaj po 13. uri obveščeni, da so na območju Ljutomera našli mrtvega moškega. Policisti so na kraju zavarovali območje in začeli z zbiranjem obvestil. Ugotovili so, da je bila smrt moškega posledica kaznivega dejanja zoper življenje in telo.

Malo pred 19. uro so v okolici našli še eno truplo in strelno orožje. V tem primeru smrt osebe ni bila posledica kaznivega dejanja.

Policisti opravljajo intenzivno kriminalistično preiskavo o vseh okoliščinah, so sporočili s PU Murska Sobota.

Več informacij sledi.