Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
18. 2. 2026,
22.02

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,60

Natisni članek

Natisni članek
Policijska uprava Murska Sobota policija

Sreda, 18. 2. 2026, 22.02

56 minut

Na območju Ljutomera našli dve mrtvi osebi

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,60
slovenska policija | Foto STA

Foto: STA

Na območju Ljutomera so danes našli dve mrtvi osebi, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Murskosoboški policisti so bili nekaj po 13. uri obveščeni, da so na območju Ljutomera našli mrtvega moškega. Policisti so na kraju zavarovali območje in začeli z zbiranjem obvestil. Ugotovili so, da je bila smrt moškega posledica kaznivega dejanja zoper življenje in telo.

Malo pred 19. uro so v okolici našli še eno truplo in strelno orožje. V tem primeru smrt osebe ni bila posledica kaznivega dejanja.

Policisti opravljajo intenzivno kriminalistično preiskavo o vseh okoliščinah, so sporočili s PU Murska Sobota.

Več informacij sledi.

Policijska uprava Murska Sobota policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.