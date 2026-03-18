Uradne ugotovitve obdukcije so potrdile, da je 31-letna avstrijska vplivnica, katere truplo so novembra lani našli v kovčku, zakopanem v Sloveniji, umrla zaradi zadušitve. Natančen čas smrti ostaja nejasen, poročilo dopušča tudi možnost, da se je zadušila v kovčku, poročajo avstrijski mediji.

Truplo Avstrijke iz Gradca so po tednu dni iskanja konec novembra lani našli v gozdu v okolici Majšperka. Umora je osumljen njen nekdanji partner, ki so ga kmalu po dejanju prijeli v Sloveniji in nato izročili v Avstrijo. Po večurnem zaslišanju je priznal dejanje in ostaja v priporu.

Že predhodne ugotovitve obdukcije v Gradcu so decembra pokazale, da je 31-letnica umrla zaradi zadušitve. Preiskava je pokazala tudi poškodbe na glavi. Za vzrok smrti so potem oblasti navedle uporabo izjemne sile na vratu žrtve.

Uradno: žrtev se je zadušila

Ugotovitve uradnega poročila sodnomedicinske preiskave, ki so jih v torek objavili avstrijski mediji, med njimi Kronen Zeitung, potrjujejo, da se je žrtev zadušila. Obenem pa ni bilo mogoče jasno ugotoviti, kdaj točno je ženska umrla, izhaja iz poročila, ki je bilo posredovano tožilstvu.

Kronen Zeitung ob tem izpostavlja možnost, da je bila žrtev še živa, ko jo je osumljenec položil v kovček, v katerem jo je kasneje zakopal. Portal Heute kot vzrok smrti navaja pritisk na vrat, ki mu je morda sledilo dušenje v kovčku. Preiskava je sicer odkrila tudi poškodbe na obrazu in vratu, med drugim ureznino na vratu.