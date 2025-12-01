Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
15.48

Osveženo pred

20 minut

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 15.48

20 minut

Odvetnica Slovenca, ki je ubil Avstrijko: Popolnoma je strt, iskreno obžaluje svoj zločin

Avtor:
K. M.

Stefanie P. izginula vplivnica | Njen nekdanji partner je priznal, da jo je ubil 23. novembra v njenem stanovanju v Gradcu, potem ko se je zjutraj vrnila z zabave. | Foto Instagram/posnetek zaslona

Njen nekdanji partner je priznal, da jo je ubil 23. novembra v njenem stanovanju v Gradcu, potem ko se je zjutraj vrnila z zabave.

Foto: Instagram/posnetek zaslona

V Avstriji so danes slovenskemu državljanu, ki je osumljen umora 31-letne Avstrijke, odredili pripor. Osumljenec je krivdo že priznal, kriminalisti pa nadaljujejo zbiranje informacij o umoru. Truplo Avstrijke naj bi v domovino pripeljali še ta teden. Oglasila se je tudi odvetnica osumljenca Astrid Wagner. "Moj klient je popolnoma strt, iskreno obžaluje svoj zločin. Ne more razumeti, kako je bil sposoben ubiti žensko, ki jo je nadvse ljubil. Ves čas mi je govoril: 'Nisem hotel, nisem hotel. Bil sem v šoku in popolnem transu, ko sem videl Stefi negibno ležati pred mano,'" je dejala.

Avstrijko so po poročanju medijev nazadnje videli 23. novembra, ko se je vrnila domov z zabave. Tistega dne bi morala imeti fotografiranje v središču Gradca, a se tam ni pojavila. Na avstrijsko policijo so se, ko je niso mogli priklicati, obrnili družinski člani in sodelavci.

Slovenski policisti so ga prijeli in predali avstrijskim varnostnim organom 

Vodja kriminalistov avstrijske Štajerske Markus Haas je v nedeljo pojasnil, da so v stanovanju žrtve v Gradcu našli sledi krvi, nadaljnja preiskava pa je vedno bolj nakazovala, da bi ženska lahko bila žrtev nasilja in da bi za tem lahko stal njen nekdanji partner.

Slovenski policisti so se vključili v preiskavo, ko so bili prejšnji ponedeljek obveščeni o gorečem avtomobilu na parkirišču ob igralnici v Šentilju. Ko so policisti ugotovili, da moškega iščejo avstrijske oblasti, so ga pridržali. Naslednji dan so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, v petek pa predali avstrijskim varnostnim organom.

Priznal, da jo je ubil 

Narok za odreditev skrbništva za Patrika M., ki je konec tedna priznal umor svoje nekdanje partnerice in mlade avstrijske vplivnice Stefanie P., je v ponedeljek razkril nove podrobnosti preiskave, poroča Kronen Zeitung. Njen nekdanji partner je priznal, da jo je ubil 23. novembra v njenem stanovanju v Gradcu, potem ko se je zjutraj vrnila z zabave. "Da, res je, ubil sem Stefanie," je 31-letnik povedal policiji, poroča Kronen Zeitung. Zločin naj bi se, kot trdi obtoženi, zgodil med prepirom, ki se je začel iz ljubosumja.

Odvetnica: Moj klient je popolnoma strt 

Njegova odvetnica Astrid Wagner je med  zagovorom dejala, da njen klient "pravi, da niti sam ne razume, kako je lahko bil sposoben tako groznega dejanja". "Moj klient je popolnoma strt, iskreno obžaluje svoj zločin. Ne more razumeti, kako je bil sposoben ubiti žensko, ki jo je nadvse ljubil. Ves čas mi je govoril: 'Nisem hotel, nisem hotel. Bil sem v šoku in popolnem transu, ko sem videl Stefi negibno ležati pred mano,'" je dejala odvetnica.

Policija je aretirala tudi Patrikovega brata in očima zaradi suma, da sta mu pomagala prikriti sledi, vendar so ju že izpustili. Patriku v primeru obsodbe grozi dosmrtna zaporna kazen.

V soboto so policisti v okolici Majšperka našli v gozdu zakopan kovček, v njem pa posmrtne ostanke pogrešane. Po ugotovitvah kriminalistov je ženska umrla nasilne smrti. Natančen vzrok smrti bo pokazala obdukcija.

