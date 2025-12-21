Mariborski policisti so bili danes ob 15.05 obveščeni o požaru v stanovanju stanovanjskega bloka na območju Policijske postaje Maribor II. Požar so gasilci ob prihodu policije še gasili.

Policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor so na kraju dogodka zavarovali območje ter izvajali ukrepe za zaščito življenja in premoženja stanovalcev.

Po prvih zbranih obvestilih je bila v požaru telesno poškodovana ena oseba. Na kraju ji je bila nudena medicinska pomoč, nato pa so jo odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.

Zaradi varnosti je bila opravljena tudi evakuacija stanovalcev stanovanjskega bloka. Po končanem gašenju bodo policisti opravili ogled kraja požara.

Vzrok požara in višina nastale gmotne škode za zdaj še nista znana, policija pa nadaljuje z zbiranjem obvestil.