Ognjeni zublji nekoliko okrnili Sparovo ponudbo

Po nedeljskem požaru je Sparova pekarna v celoti uničena. Zaradi uničenja in izločitve izdelkov, ki so bili izpostavljeni dimu, na trgovskih policah trenutno primanjkuje nekaterih izdelkov. V podjetju Spar kupce zaradi tega prosijo za razumevanje.

Požar je izbruhnil v nedeljo dopoldne in zajel več kot pet tisoč kvadratnih metrov površin. Pri tem se je k sreči na varno uspelo umakniti 40 takrat prisotnim zaposlenim.

Gorelo je na površini nekaj več kot pet tisoč kvadratnih metrov. Intervencija je bila zelo zahtevna, z ognjenimi zublji se je borilo 377 gasilcev s 97 gasilskimi vozili.

Spar zagotavlja, da noben izdelek, ki je bil izpostavljen požaru, dimu ali gašenju, ne bo naprodaj.

Kupci ponekod opažajo, da na trgovskih policah Spara manjkajo pekovski izdelki, saj je pekarna, kot so že v ponedeljek povedali v Sparu, v celoti prizadeta. "Delamo vse, kar je v naši moči, da bi kupci to čim manj čutili. Vseeno se lahko zgodi, da bo za kratek čas kakšnega izdelka primanjkovalo," so sporočili.

Prizadevajo si za čimprejšnjo normalizacijo poslovanja, kupce pa prosijo za razumevanje zaradi morebitnega začasnega pomanjkanja izdelkov.

Kupci ponekod opažajo, da na trgovskih policah Spara manjkajo pekovski izdelki. Kot so že v ponedeljek povedali v Sparu, je pekarna v celoti prizadeta. Foto: Bojan Puhek