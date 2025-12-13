Ogromen požar v tovarni na Hrvaškem

Ponoči je v tovarni podjetja Ciak v Zaboku v Krapinsko-zagorski županiji izbruhnil obsežen požar. O poškodovanih poročil ni, na terenu je zagorska gasilska enota in osem prostovoljnih gasilskih društev, poročajo hrvaški mediji. Prebivalcem so svetovali, naj spustijo žaluzije in zaprejo okna.

Prva obvestila o požaru v industrijski coni so intervencijske službe prejele ob 23.11.

Na kraj dogodka so napotili Javno gasilsko enoto Zagorje in prostovoljna gasilska društva z okoli 60 gasilci, na terenu so tudi policisti.

V Ciaku, kjer imajo hale in obrat za recikliranje baterij, je po prvih informacijah zagorelo v hali, veliki okoli 1500 kvadratnih metrov.

Portal Zagorje International je objavil videoposnetek požara, ki jim ga je posredoval bralec.

Požara še niso pogasili, je pa pod nadzorom, še poročajo s Hrvaške.