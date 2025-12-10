Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Sreda,
10. 12. 2025,
18.25

Osveženo pred

18 minut

Sreda, 10. 12. 2025, 18.25

Tržnico v Sankt Peterburgu zajel grozljiv požar #video

P. P.

Iz Rusije prihajajo zaskrbljujoči posnetki ogromnega požara, ki je zajel tržnico v Sankt Peterburgu.

Na eni največjih tržnic v Sankt Peterburgu v Rusiji je izbruhnil obsežen požar, poročajo pa tudi o eksplozijah. Po poročanju ruskih medijev bi lahko ogenj zajel celotno območje tržnice.

Priče opisujejo, da so slišale več eksplozij. Vzrok požara za zdaj ostaja neznan.

Po prvih informacijah sta poškodovani najmanj dve osebi: 52-letna ženska se je zastrupila z ogljikovim monoksidom, moški pa se je poškodoval po skoku iz drugega nadstropja.

Več sledi.

