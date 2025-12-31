Nika Prevc v boj za novo lovoriko

Smučarske skakalke v Garmisch-Partenkirchnu čaka prva od dveh tekem mini turneje dveh večerov, na kateri za glavni favoritinji veljata Nika Prevc in Japonka Nozomi Marujama. Individualna preizkušnja, tudi s štirimi Slovenkami, se bo začela ob 13. uri.

Na sporedu je tretja izvedba turneje dveh večerov za skakalke, na kateri jih čakata dve tekmi. Prva danes ob 13. uri v Garmisch-Partenkirchnu, druga pa jutri v Oberstdorfu. Po informacijah iz Avstrije bodo tekmovalke prihodnjo sezono dočakale premierno novoletno turnejo štirih skakalnic, tako da naj bi bila letošnja izvedba turneje dveh večerov zadnja. Prvi dve je dobila Nika Prevc.

Slovenka je ena glavnih favoritinj tudi letos. Glede na potek sezone, pa tudi torkovih kvalifikacij, gre pričakovati dvoboj Nike Prevc in Nozomi Marujama. Japonka je bila v kvalifikacijah, v katerih je imela Prevc zelo slabe vetrovne razmere, 0,7 točke pred tekmico.

Na tekmi bo nastopilo zgolj 30 tekmovalk, te bodo v prvi seriji skakale v parih. V finale jih napreduje le 20, 15 zmagovalk parov in pet srečnih poraženk.

Nika Vodan Foto: Guliverimage

Skozi zaostreno sito kvalifikacij so se uvrstile vse štiri varovanke Jurija Tepeša. Prevc v paru čaka 29. iz kvalifikacij Josie Johnson, šesta Nika Vodan se bo pomerila s Francozinjo Josephine Pagnier, tekmica Katre Komar (22. v kvalifikacijah) bo Yuka Seto, Maje Kovačič (26.) pa Anna Odine Ström.

Skakalke se bodo po tekmi preselile v Oberstdorf, kjer jih v četrtek 14.45 čakajo kvalifikacije, tekma pa bo ob 16.15.

Garmisch-Partenkirchen, turneja dveh večerov, tekma

Spored turneje dveh večerov Garmisch-Partenkirchen (HS142): Sreda, 31. december

13.00 posamična tekma Oberstdorf (HS137): Četrtek, 1. januar

13.00 trening

14.45 kvalifikacije

16.15 posamična tekma

