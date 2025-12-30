Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Torek,
30. 12. 2025,
11.15

Osveženo pred

36 minut

Torek, 30. 12. 2025, 11.15

36 minut

Najboljši skakalci zadnjega četrt stoletja

Posebna lestvica, na kateri se Peter Prevc pri vrhu druži z uglednimi imeni

Avtor:
R. Sp.

Peter Prevc je med skakalci z največ točkami v zadnji četrtini stoletja na šestem mestu.

Peter Prevc je med skakalci z največ točkami v zadnji četrtini stoletja na šestem mestu.

Foto: www.alesfevzer.com

Poljski portal skijumping.pl se je po zadnji tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v prvi četrtini 21. stoletja poigral s številkami in oblikoval posebno lestvico. Na njej je razvrstil skakalce glede na število točk, osvojenih v zadnji četrtini stoletja. Na vrhu je še vedno aktivni Stefan Kraft, in sicer pred Kamilom Stochom in Simonom Ammannom, med prvo deseterico pa najdemo tudi Petra Prevca.

Poljski portal skijumping.pl, specializiran za smučarske skoke, je zapisal, da je bilo od novoletne tekme v Garmisch-Partenkirchnu 1. januarja 2001 do ponedeljkove preizkušnje v Oberstdorfu, na katerem je zanesljivo zmagal Domen Prevc, izvedenih 668 posamičnih tekem svetovnega pokala.

Največ točk je v tem času zbral še vedno aktivni avstrijski as Stefan Kraft. Trikratni dobitnik velikega kristalnega globusa (2017, 2020, 2024) je v zadnjih 25 letih v skupni razvrstitvi osvojil rekordne 16.003 točke.

Stefan Kraft je rekorder po točkah v zadnjih 25 letih.

Na drugem mestu je poslavljajoči se poljski šampion Kamil Stoch (13.839), za katerega je olimpijska sezona zadnja v karieri. Tretja največja bera točk pripada švicarskemu veteranu Simonu Ammannu (12.795), sledijo Gregor Schlierenzauer, Adam Malysz, na šestem mestu pa je upokojeni Peter Prevc, ki je zbral malce manj kot 11 tisoč točk.

Med prvo deseterico so še Thomas Morgenstern, Rjoju Kobajaši, Janne Ahonen in zimzeleni Noriaki Kasai.

Od Slovencev so med stoterico še Anže Lanišek na 20. mestu, Robert Kranjec na 25., Domen Prevc na 28., Timi Zajc na 41., Jernej Damjan na 51., Jurij Tepeš na 60., Lovro Kos na 72., Peter Žonta na 82. in Žiga Jelar na 89. 

Razvrstitev v svetovnem pokalu od leta 2001 do 2025 

1.    Stefan KRAFT 16.003 točke
2.    Kamil    STOCH     13.839
3.    Simon AMMANN         12.795
4.    Gregor SCHLIERENZAUER         11.916
5.    Adam MALYSZ         11.273
6.    Peter    PREVC     10.947
7.    Thomas MORGENSTERN     10.875
8.    Rjoju    KOBAJAŠI    10.384
9.    Janne    AHONEN     8.567
10.    Noriaki    KASAI     8.016

Največ točk je v tem obdobju kot nacija osvojila Avstrija (140.908), na drugem mestu je Norveška, tretja je Nemčija, četrta pa Slovenija.

Domen Prevc je v koledarskem letu 2025 zbral največ točk v svetovnem pokalu.

V letu 2025 je največ točk zbral Domen Prevc

Poljaki so se ozrli še na leto 2025 in sešteli točke v koledarskem letu (dve različni sezoni). Največ jih je zbral vodilni skakalec zime Domen Prevc (1.701), sledijo mu zmagovalec lanske sezone Daniel Tschofenig, Rjoju Kobajaši in Lanišek.

Največ točk svetovnega pokala v letu 2025

1.    Domen PREVC         1.701
2.    Daniel    TSCHOFENIG     1.545
3.    Rjoju    KOBAJAŠI      1.438
4.    Anže LANIŠEK         1.344
5.    Jan    HOERL     1.306
6.    Stefan    KRAFT     1.120
7.    Johann Andre    FORFANG     883
8.    Ren NIKAIDO         761
9.    Philipp        RAIMUND  745
10.    Andreas    WELLINGER     644

