Avstrijci bodo še jezili Domna Prevca

Domen Prevc je v ponedeljek s še eno maestralno predstavo pokoril konkurenco tudi na prvi tekmi novoletne skakalne turneje. V Oberstdorfu se je podpisal že pod šesto zmago v tej zimi in sploh prvo slovensko na omenjenem prizorišču. Po diskvalifikaciji Timija Zajca se mu je najbolj približal dobitnik zlatega orla s pretekle sezone, Avstrijec Daniel Tschofenig, ki po novi bravuri najmlajšega izmed bratov skakalne dinastije ni skoparil s pohvalami.

"Izjemno genialno – po zadnjih težkih tednih je taka vrnitev na začetku turneje res neverjetna. To je bila ena mojih najboljših tekem po dolgem času, res sem zelo zadovoljen,2 je po drugem mestu na uvodu turneje štirih skakalnic v Oberstdorfu zadovoljstvo izžareval branilec naslova Daniel Tschofenig. Za zmagovalcem, nosilcem rumene majice Domnom Prevcem, si je kljub temu nabral že velik zaostanek, a poudaril, da je turneja maraton in ne šprint, tako da se bo vse skupaj lahko ocenjevalo šele po tekmi v Bischofshofnu.

Daniel Tschofenig je v pretekli sezoni osvojil zlatega orla, v tej pa želi napad nanj otežiti Domnu Prevcu. Foto: Guliverimage

Upajo, da bo naredil kakšno napako

Prevc ima sicer pred branilcem lovorike že po prvi postaji kar 17,5 točke prednosti. "Ne dela napak, en skok za drugim odskače vrhunsko. Skoraj moramo upati, da bo naredil kakšno napako," Tschofenig poudarja, da bo izjemnega slovenskega Orla težko sklatiti z vrha.

Podobnega mnenja je tudi njegov reprezentančni sotekmovalec Jan Hörl, ki je na pretekli izvedbi prestižne turneje za rojakom zaostal za pičle 1,4 točke. "Malo ga bomo že še jezili – navsezadnje so pred nami še trije skoki," je za portal krone.at po izjemni predstavi Prevca dejal Avstrijec.