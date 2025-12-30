Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Torek,
30. 12. 2025,
15.35

7 minut

Daniel Tschofenig Jan Hörl Oberstdorf Domen Prevc novoletna turneja smučarski skoki

Daniel Tschofenig in Jan Hörl po tekmi v Oberstdorfu

Avstrijci bodo še jezili Domna Prevca

Ja. M.

Domen Prevc je v Oberstdorfu odpihnil konkurenco.

Domen Prevc je v Oberstdorfu odpihnil konkurenco.

Foto: Guliverimage

Domen Prevc je v ponedeljek s še eno maestralno predstavo pokoril konkurenco tudi na prvi tekmi novoletne skakalne turneje. V Oberstdorfu se je podpisal že pod šesto zmago v tej zimi in sploh prvo slovensko na omenjenem prizorišču. Po diskvalifikaciji Timija Zajca se mu je najbolj približal dobitnik zlatega orla s pretekle sezone, Avstrijec Daniel Tschofenig, ki po novi bravuri najmlajšega izmed bratov skakalne dinastije ni skoparil s pohvalami.

Peter Prevc
Sportal Peter Prevc v ugledni družbi

"Izjemno genialno – po zadnjih težkih tednih je taka vrnitev na začetku turneje res neverjetna. To je bila ena mojih najboljših tekem po dolgem času, res sem zelo zadovoljen,2 je po drugem mestu na uvodu turneje štirih skakalnic v Oberstdorfu zadovoljstvo izžareval branilec naslova Daniel Tschofenig. Za zmagovalcem, nosilcem rumene majice Domnom Prevcem, si je kljub temu nabral že velik zaostanek, a poudaril, da je turneja maraton in ne šprint, tako da se bo vse skupaj lahko ocenjevalo šele po tekmi v Bischofshofnu. 

Daniel Tschofenig je v pretekli sezoni osvojil zlatega orla, v tej pa želi napad nanj otežiti Domnu Prevcu. | Foto: Guliverimage Daniel Tschofenig je v pretekli sezoni osvojil zlatega orla, v tej pa želi napad nanj otežiti Domnu Prevcu. Foto: Guliverimage

Upajo, da bo naredil kakšno napako

Prevc ima sicer pred branilcem lovorike že po prvi postaji kar 17,5 točke prednosti. "Ne dela napak, en skok za drugim odskače vrhunsko. Skoraj moramo upati, da bo naredil kakšno napako," Tschofenig poudarja, da bo izjemnega slovenskega Orla težko sklatiti z vrha.

Podobnega mnenja je tudi njegov reprezentančni sotekmovalec Jan Hörl, ki je na pretekli izvedbi prestižne turneje za rojakom zaostal za pičle 1,4 točke. "Malo ga bomo že še jezili – navsezadnje so pred nami še trije skoki," je za portal krone.at po izjemni predstavi Prevca dejal Avstrijec.

Daniel Tschofenig Jan Hörl Oberstdorf Domen Prevc Domen Prevc novoletna turneja smučarski skoki
