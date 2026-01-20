Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petra Mavrič

Oberstdorf 2026 svetovno prvenstvo v poletih smučarski skoki

V četrtek se začenja svetovno prvenstvo v poletih

Drugi vrhunec sezone je tu, v Nemčijo šesterica, Domen Prevc se ne obremenjuje z vlogo favorita

Zgoščen urnik sezone v smučarskih skokih se nadaljuje z drugim vrhuncem. Med četrtkom in nedeljo bo Oberstdorf gostil svetovno prvenstvo v poletih, na katerem imajo visoka pričakovanja tudi Slovenci, ki imajo v svojih vrstah odlične letalce. Glavni trener Robert Hrgota, ki mu je nekoliko zagodlo zdravje, je za prvenstvo določil vodilnega skakalca zime Domna Prevca, Anžeta Laniška, bronastega z zadnjega SP, Timija Zajca, ki je Oberstdorf podčrtal kot glavni cilj sezone, Roka Oblaka, Žigo Jančarja in Žaka Mogela. V kvalifikacijah za posamično tekmo, sestavljeno iz štirih serij, bodo lahko nastopili štirje Slovenci, prvak bo okronan v soboto, v nedeljo sledi še ekipna tekma, na kateri bo slovenska ekipa branila naslov svetovnih prvakov.

Peter Prevc Domen Prevc
Sportal Petrov rekord ogrožen: Domen lovi 2.303, Nika spreminja pravila v družini

Dan po vrnitvi iz Azije, kjer je Domen Prevc z dvema zmagama še utrdil vodstvo v svetovnem pokalu, so skakalci v domovini strnili misli pred naslednjim vrhuncem sezone. Na prvem vrhuncu, novoletni turneji, se je prestižne zmage in zlatega orla veselil Prevc, ki je postal tretji Slovenec z osvojeno turnejo.

Domen Prevc se je z druščino v ponedeljek vrnil iz Azije, že v četrtek pa jih čaka začetek drugega vrhunca sezone, svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu. | Foto: Aleš Fevžer Domen Prevc se je z druščino v ponedeljek vrnil iz Azije, že v četrtek pa jih čaka začetek drugega vrhunca sezone, svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu. Foto: Aleš Fevžer Od četrtka do nedelje pa skakalce že čakata selitev na letalnico v Oberstdorfu in boj za odličja svetovnega prvenstva v poletih. V Nemčijo bodo odpotovali Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak, Žiga Jančar in Žak Mogel. Prevc, Lanišek in Zajc imajo mesto v kvalifikacijah zagotovljeno, zadnje pa bo zapolnil eden od trojice po treningu. V nedeljo sledi še ekipna tekma.

"Imamo tri zelo močne fante, četrtega člana ekipe pa bomo določili po uradnem treningu ali bo to Rok Oblak, Žak Mogel ali Žiga Jančar. To so vsi mladi fantje in pred njimi je še veliko izzivov in dobrih tekem v karieri. Vsi fantje so leteli že daleč, imamo svetovnega rekorderja. Pričakovanja so visoka, fantje pa bodo naredili svoje, to kar delamo in kar znamo," je na novinarski konferenci dejal pomočnik Roberta Hrgote Miran Zupančič.

Slovenci so se s prvenstev na letalnicah redno vračali s kolajnami. Tudi zadnje na Kulmu ni bilo izjema. Po dveh serijah posamične tekme je vodil Timi Zajc, ki se je po vremenski komediji in vetrovni loteriji v tretji seriji (četrte jim ni uspelo izpeljati) na koncu moral zadovoljiti s tretjim mestom. Prvak je postal domači adut Stefan Kraft, srebro pa je pripadlo Andreasu Wellingerju

Slovenska ekipa bo napadala tretji zaporedni naslov ekipnih svetovnih prvakov, Timi Zajc pa tretje zaporedno odličje – v Vikersundu 2022 je bil srebren, na Kulmu 2024 pa bronast. | Foto: Guliverimage Slovenska ekipa bo napadala tretji zaporedni naslov ekipnih svetovnih prvakov, Timi Zajc pa tretje zaporedno odličje – v Vikersundu 2022 je bil srebren, na Kulmu 2024 pa bronast. Foto: Guliverimage

Zajc, ki je pred sezono dejal, da je letošnje svetovno prvenstvo zanj glavni cilj sezone, je na Kulmu z rojaki Petrom Prevcem, Domnom Prevcem in Lovrom Kosom zanesljivo ubranil naslov svetovnih prvakov. Slovenska ekipa bo tako konec tedna v Nemčiji lovila tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov (zlati so bili tudi v Vikersundu).

V Nemčiji bo eden glavnih slovenskih adutov za naslov Prevc, Zajc se poteguje za tretje zaporedno posamično odličje (v Vikersundu 2022 je bil srebrn, na Kulmu bronast), svoje načrte pa ima tudi Lanišek, ki je bil pred dvema letoma v odlični formi, a mu je nastop na svetovnem prvenstvu preprečila poškodba. 

Prevc: Ne obremenjuje me to, da sem prvi kandidat za zmago

"Ne obremenjuje me to, da sem prvi kandidat za zmago in da so pričakovanja velika. Potrebno je oddelati svoje. Danes sem zamudil na novinarsko konferenco, ker pripravljam stvari za Oberstdorf. Stvari se ti podrejo, a tako je. Želiš si, da je vse, kot mora biti. Petek pa bo že pokazal, kaj in kako. Gremo korak za korakom," je razmišljal vodilni skakalec zime Prevc.

"Pomembno je, da skočiš čim dlje in uživaš v tem, kar delaš, potem pride tudi rezultat. Ne obremenjujem se s tem, kaj in kako bo. Osredotočil se bom na svoje naloge. To, da počepnem, grem v pravo smer, ne preveč naprej in ne preveč nazaj. Potem pa se prepustiš. Telemark pa je osnova smučarskega skoka," je misli strnil Lanišek, Zajc pa dodal: "Poleti so trenutek, ko začnemo dihati na skakalnici. Čakajo nas prvi poleti, malo nas je strah, ne veš kaj pričakovati. Po treningu in kvalifikacijah bomo navajeni na letalnico. Težko je govoriti o pričakovanjih, ko imaš v ekipi najboljšega na svetu. Počakajmo in bomo videli."

"Želim si pokazati lepe skoke. Če bom delal, kot sem do zdaj, se nimam česa bati," pravi Oblak, Jančar dodaja: "Za enkrat me strah še ni, videli pa bomo, kako bo v četrtek na treningu. Ne pričakujem veliko, želim si uživati in skočiti čim dlje. Oprema je, kot si želim." Mogel pa si želi, da bi bili poleti prelomnica: "Upam, da bodo poleti prelomnica in bom prikazal skoke s treninga. Malo strahu bo, glava bo zasedena in ne bo časa, da se obremenjujem s samimi skoki."

Uradni trening bo v četrtek ob 14.30, po katerem bo znan še četrti slovenski skakalec za kvalifikacije, ki sledijo ob 17. uri, prva serija posamične tekme bo v soboto ob 16. uri.

Program svetovnega prvenstva, Oberstdorf

Četrtek, 22. januar
14.30 uradni trening
17.00 kvalifikacije

Petek, 23. januar
15.00 poskusna serija
16.00 1. in 2. serija posamične tekme

Sobota, 25. januar
15.30 posamična tekma
16.30 3. in 4. serija posamične tekme

Nedelja, 25. januar
15.15 poskusna serija
16.15 ekipna tekma

Slovenske kolajne na SP v poletih:

Zlato: 

Robert Kranjec - Vikersund 2012
Peter Prevc - Kulm 2016
Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) - Vikersund 2022
Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos) - Kulm 2024

Srebro:

Primož Ulaga - Oberstdorf 1988
Ekipno (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc) - Oberstdorf 2018
Timi Zajc - Vikersund 2022

Bron: 

Urban Franc - Kulm 1996
Ekipno (Robert Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec) - Vikersund 2012
Peter Prevc - Harrachov 2014
Timi Zajc - Kulm 2024

Oberstdorf 2026 svetovno prvenstvo v poletih smučarski skoki
