Nika Prevc po nadaljevanje izjemne serije, vrača se Nika Vodan

Danes se bo s tekmo v japonskem Zau nadaljeval svetovni pokal v smučarskih skokih za dekleta. Slovenske barve bo zastopalo pet skakalk. Poleg Nike Prevc, Katre Komar in Maje Kovačič se po bolezni vrača Nika Vodan, reprezentančnim kolegicam pa se je pridružila še 16-letna Taja Terbovšek. Kvalifikacije bodo ob 7. uri po slovenskem času, tekma pa ob 8.15. Že ob 5. uri bo na sporedu trening.

Nov uspeh bo v Zau lovila najboljša smučarska skakalka olimpijske sezone Nika Prevc, ki je nazadnje po dvojčku zmag v Beljaku in na Ljubnem dosegla tudi dve zmagi v olimpijskem Džangdžjakovu. Na Kitajskem je vpisala že šesto zaporedno posamično zmago sezone, 11. v tem tekmovalnem obdobju, sicer pa 33. v karieri svetovnega pokala.

Prevc je v skupnem seštevku že pri 1.466 točkah, Nozomi Marujama na drugem mestu zaostaja 360 točk, tretja Lisa Eder pa 589. Deseterico zaokrožuje Nika Vodan, ki se po bolezni vrača na tekme svetovnega pokala, potem ko je zadnji tekmi spremljala iz hotelske sobe. "Žal mi zdravje ni dopuščalo, da bi lahko nastopila. Lahko pa povem, da se zdravje očitno izboljšuje in se že močno veselim tekem v Zau," je sporočila ob selitvi iz Kitajske na Japonsko. Poleg Katre Komar in Maje Kovačič, ki sta tekmovali že v Džangdžjakovu, pa se bo ekipi pridružila še Taja Terbovšek.

Kvalifikacije se bodo začele ob 7. uri po slovenskem času, uro in 15 minut zatem pa bo na sporedu še tekma.

Zao, trening in kvalifikacije:

