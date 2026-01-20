Nika Prevc po nadaljevanje izjemne serije, vrača se Nika Vodan

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nika Prevc, ljubno | Nika Prevc je v izvrstni formi. | Foto Filip Barbalić

Nika Prevc je v izvrstni formi.

Foto: Filip Barbalić

Danes se bo s tekmo v japonskem Zau nadaljeval svetovni pokal v smučarskih skokih za dekleta. Slovenske barve bo zastopalo pet skakalk. Poleg Nike Prevc, Katre Komar in Maje Kovačič se po bolezni vrača Nika Vodan, reprezentančnim kolegicam pa se je pridružila še 16-letna Taja Terbovšek. Kvalifikacije bodo ob 7. uri po slovenskem času, tekma pa ob 8.15. Že ob 5. uri bo na sporedu trening.

Nov uspeh bo v Zau lovila najboljša smučarska skakalka olimpijske sezone Nika Prevc, ki je nazadnje po dvojčku zmag v Beljaku in na Ljubnem dosegla tudi dve zmagi v olimpijskem Džangdžjakovu. Na Kitajskem je vpisala že šesto zaporedno posamično zmago sezone, 11. v tem tekmovalnem obdobju, sicer pa 33. v karieri svetovnega pokala.

Prevc je v skupnem seštevku že pri 1.466 točkah, Nozomi Marujama na drugem mestu zaostaja 360 točk, tretja Lisa Eder pa 589. Deseterico zaokrožuje Nika Vodan, ki se po bolezni vrača na tekme svetovnega pokala, potem ko je zadnji tekmi spremljala iz hotelske sobe. "Žal mi zdravje ni dopuščalo, da bi lahko nastopila. Lahko pa povem, da se zdravje očitno izboljšuje in se že močno veselim tekem v Zau," je sporočila ob selitvi iz Kitajske na Japonsko. Poleg Katre Komar in Maje Kovačič, ki sta tekmovali že v Džangdžjakovu, pa se bo ekipi pridružila še Taja Terbovšek.

Kvalifikacije se bodo začele ob 7. uri po slovenskem času, uro in 15 minut zatem pa bo na sporedu še tekma.

Domen Prevc
Sportal Koliko slovenskih skakalcev bomo spremljali na OI?
Peter Prevc Domen Prevc
Sportal Petrov rekord ogrožen: Domen lovi 2.303, Nika spreminja pravila v družini
Domen Prevc Nika Prevc
Sportal Pri Fisu ne skrivajo navdušenja nad družino Prevc
Maja Kovačič Katra Komar Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc Taja Terbovšek smučarski skoki
