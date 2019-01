[video: 61616 / ]

... leta 1980 je Slovenija dočakala prvo zmago v svetovnem pokalu alpskega smučanja. Zanjo je na sloviti progi Lauberhorn v Wengnu poskrbel Bojan Križaj, ki se je na zmagovalni oder do takrat že večkrat uvrstil, a še nikoli prej ni stal na najvišji stopnici.

Križaj, ki se je med prve tri prvič uvrstil decembra 1977 na slalomu v Madonni di Campiglio, je v Wengnu dobil srdit obračun z velikim tekmecem Ingemarjem Stenmarkom.

Šved je za slovenskim smučarjem zaostal 17 stotink, dobre pol sekunde zaostanka pa je nabral tretji Paul Frommelt iz Liechtensteina.

Tržičan je v bogati karieri zbral osem zmag in 33-krat stopil na zmagovalni oder. Na velikih tekmovanjih je osvojil eno odličje. V Schladmingu je bil leta 1982 drugi na slalomu.

... leta 1990, natanko desetletje za Križajevo premierno zmago, je v svoji zadnji sezoni alpskega smučanja do šeste zmage prišla Mateja Svet. Na domači tekmi v Mariboru je na veleslalomu za 36 stotink prehitela Avstrijko Anito Wachter, tretje mesto je zasedla Švicarka Maria Walliser. Svetova, ki je kariero končala pri rosnih 22 letih, je v svetovnem pokalu zmagala sedemkrat, na olimpijskih igrah je osvojila srebro, na svetovnih prvenstvih pa eno zlato, eno srebrno in tri bronaste kolajne.

Zgodilo se je še …

Leta 1983 je v 50. letu starosti umrl eden od najboljših brazilskih nogometašev vseh časov, Garrincha. Slovel je po odličnih preigravanjih, z izbrano vrsto je leta 1958 in 1962 zmagal na svetovnih prvenstvih, zbral pa je 50 reprezentančnih nastopov in zabil 12 golov.

Leta 1994 je v 85. letu starosti umrl sir Matt Busby, legendarni nogometni trener Manchester Uniteda, ki je rdeče vrage vodil v letih od 1945 do 1969 in jih v tem obdobju popeljal do petih naslovov ligaškega prvaka, treh pokalov angleške nogometne zveze (FA) in leta 1968 z njimi postal evropski klubski prvak.

Leta 1995 se je po dolgotrajni stavki začela sezona 1994/95 hokejske lige NHL.

Leta 1997 je Mednarodna nogometna zveza (FIFA) za najboljšega nogometaša leta 1996 razglasila brazilskega nogometaša Ronalda Luisa Nazaria de Limo. Takrat 20-letni nogometaš Barcelone je v anketi, v kateri je sodelovalo 120 reprezentančnih selektorjev, zbral 329 točk, Liberijec George Weah jih je zbral 140, najboljši igralec iz Evrope pa je Anglež Alan Sheaerer, ki je dobil 123 točk.

Leta 2007 so v Zakopanah v težkih in nevarnih pogojih izpeljali eno serijo tekme smučarskih skokov, ki je v zgodovino zapisala ime Roka Urbanca. Takrat 21-letni Bohinjec je dobil loterijo z vetrom in prvič v karieri zmagal na tekmi svetovnega pokala. Obveljali so rezultati prve serije, v kateri je Urbanc izkoristil razmere in s 136 metrov dolgim skokom skočil na prvo mesto. Pred to tekmo se še nikoli ni uvrstil med najboljših 15. Drugi je bil Norvežan Roar Ljoekelsoey, tretje pa Finec Matti Hautamaeki.

Leta 2008 je na zadnji tekmi svetovnega pokala v paralelnem slalomu v španski La Molini Rok Flander ugnal vso konkurenco. V polfinalu je premagal Andreasa Prommeggerja, v finalu še njegovega rojaka Benjamina Karla.

Leta 2012 je v 71. letu po dolgi bolezni umrl nekdanji vrhunski češki smučarski skakalec Jiri Raška. Raška je leta 1968 v Grenoblu na srednji skakalnici osvojil prvo zlato olimpijsko kolajno za takratno Češkoslovaško. Tam si je nato priskakal tudi srebro na veliki napravi.

Leta 2013 je nekdanja alpska smučarka Tina Maze na superveleslalomu v Cortini d'Ampezzo osvojila tretje mesto in osvojila 15. stopničke v tisti sezoni. Za zmagovalko, Nemko Viktorio Rebensburg, je zaostala za 34 stotink, le stotinko pred njo pa je bila Avstrijka Nicole Schmidhofer.

Leta 2013 je smučarski skakalec Robert Kranjec v japonskem Saporu na tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v 24 urah še drugič skočil na stopničke. Potem ko je bil dan prej tretji, je tokrat pred njim končal zmagovalec obeh tekem Čeh Jan Matura.

Leta 2018 je Jure Aleš je na tekmi svetovnega pokala v Woodstocku v ZDA poskrbel, da je Slovenija po trinajstih letih in Davidu Primožiču spet dobila zmagovalca v telemark smučanju.

Rodili so se …

1920 – pokojni smučarski skakalec Thorleif Schjelderup

1921 – pokojni španski nogometaš Telmo Zarra

1932 – pokojni kanadski hokejist Lou Fontinato

1938 – pokojni severnoirski nogometaš Derek Dougan

1947 – nekdanji francoski kolesar Cyrille Guimard

1956 – nekdanji ameriški plavalec John Naber

1964 – nekdanji ameriški košarkar Ron Harper

1965 – nekdanji škotski nogometaš Colin Calderwood

1968 – nekdanji ameriški košarkar Nick Anderson

1980 – slovenska teniška igralka Petra Rampre

1981 – angleški nogometaš Owen Hargreaves

1981 – nekdanji ameriški košarkar Jason Richardson

1987 – pokojni italijanski motociklistični dirkač Marco Simoncelli

1988 – hokejist Jan Muršak

1988 – nigerijski nogometaš Uwa Elderson Echiéjilé

1991 – slovenska teniška igralka Polona Hercog

1991 – britanski dirkač Jolyon Palmer