Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Petek,
8. 8. 2025,
10.13

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
nogomet Gaza smrt Suleiman Al-Obeid

Petek, 8. 8. 2025, 10.13

22 minut

Suleiman Al Obeid umrl po napadu v Gazi

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Palestinski nogometaš Suleiman Al Obeid, v domovini znan kot Palestinski Pelé, je po napadu izraelskih sil v sredo umrl v Gazi.

41-letnega nogometnega zvezdnika so ustrelile izraelske sile, poroča AFP, ki se sklicuje na Palestinsko nogometno zvezo.

Po informacijah te so Al Obeida ubili, medtem ko naj bi čakal na humanitarno pomoč v južni Gazi.

"V svoji dolgi karieri je Al Obeid dosegel več kot sto golov, s čimer je postal eden največjih zvezdnikov palestinskega nogometa," so zapisali v izjavi.

Al Obeid je bil aktiven v klubu Khadamat Al Shati v Gazi, za Palestino je odigral 24 mednarodnih tekem.

Napadi, Gaza, Bližnji vzhod, vojna
Novice Šokantna napoved: "Vsi bodo končali v stroju za mletje mesa"
nogomet Gaza smrt Suleiman Al-Obeid
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.