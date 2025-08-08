Palestinski nogometaš Suleiman Al Obeid, v domovini znan kot Palestinski Pelé, je po napadu izraelskih sil v sredo umrl v Gazi.

41-letnega nogometnega zvezdnika so ustrelile izraelske sile, poroča AFP, ki se sklicuje na Palestinsko nogometno zvezo.

Po informacijah te so Al Obeida ubili, medtem ko naj bi čakal na humanitarno pomoč v južni Gazi.

The former Palestine national team player, Suleiman Al-Obaid, was killed in an Israeli strike targeting civilians waiting for humanitarian aid in the southern Gaza Strip.https://t.co/BWTmJThzeC pic.twitter.com/3qrIMksO2H — Palestine Football Association (@Palestine_fa) August 6, 2025

"V svoji dolgi karieri je Al Obeid dosegel več kot sto golov, s čimer je postal eden največjih zvezdnikov palestinskega nogometa," so zapisali v izjavi.

Al Obeid je bil aktiven v klubu Khadamat Al Shati v Gazi, za Palestino je odigral 24 mednarodnih tekem.