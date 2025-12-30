Japonec Kazujoši Miura, najstarejši profesionalni nogometaš na svetu, še ne misli končati kariere. Pri skoraj 59 letih je podpisal novo pogodbo, z japonske četrte lige oziroma Atletica Suzuke, se je preselil ligo višje, odslej bo nosil dres tretjeligaša Fukušima Uniteda.

"Moja strast do nogometa ni nič manjša, kot je bila. Veselim se novega izziva, vanj stopam s polno predanostjo. Skupaj ustvarimo zgodovino," je napadalec dejal v izjavi novega kluba.

Miura je profesionalno kariero začel v Braziliji, v katero se je preselil kot 15-letnik. Leta 1986 je odigral prvo od dveh tekem za Santos, nato se je preselil k Palmeirasu. Leta 1990 se je vrnil na Japonsko, devet let preživel pri Werdyju Kawasakiju, leta 1994 pa je zaigral za Genovo.

Po nekaj letih brez nogometa je leta 1999 podpisal pogodbo z zagrebškim Dinamom, za katerega je odigral 12 tekem. Po vnovični vrnitvi v domovino je zamenjal številne klube, nekaj časa pa preživel tudi na Portugalskem in v Avstraliji.

Za reprezentanco Japonske je odigral 89 tekem in dosegel 55 golov, leta 1993 je bil izbran za azijskega in japonskega nogometaša leta. Štirikrat je osvojil naslov japonskega prvaka, zanimivo pa je, da je zbral tudi šest nastopov za japonsko futsal reprezentanco.