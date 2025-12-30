Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
30. 12. 2025,
12.31

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
trener nogomet Željezničar Slaviša Stojanović

Torek, 30. 12. 2025, 12.31

8 minut

Nova trenerska vloga

Slaviša Stojanović prevzel vodenje Željezničarja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Slaviša Stojanović | Slaviša Stojanović je revzel vodenje Željezničarja. | Foto Jure Banfi

Slaviša Stojanović je revzel vodenje Željezničarja.

Foto: Jure Banfi

Slovenski nogometni strokovnjak Slaviša Stojanović je novi trener sarajevskega Željezničarja, je bosanski klub v ponedeljek zvečer sporočil na spletni strani po zasedanju novoimenovanega upravnega odbora. Stojanović je nazadnje vodil Koper, od katerega se je poslovil oktobra po seriji slabših izidih v jesenskem delu Prve lige Telemach.

Željezničar trenutno v bosanskem prvenstvu zaseda peto mesto, po 19 krogih pa je zbral 25 točk. Na vrhu sta prepričljiva Borac in Zrinjski, ki sta osvojila 43 oziroma 40 točk. V zgodovini je sarajevski klub šestkrat postal bosanski državni prvak, osvojil pa je tudi jugoslovansko prvenstvo v sezoni 1971/72.

Šestinpetdesetletni Stojanović je v karieri vodil slovensko (2011-2012) in latvijsko reprezentanco (2019-2020), v klubskem nogometu pa je bil ob Kopru v domovini še trener Domžal, Celja, Slovana in Ivančne Gorice. Z Domžalami je bil dvakrat tudi državni prvak.

V tujini je vodil srbsko Crveno zvezdo, s katero je osvojil naslov srbskih prvakov, belgijski Lierse, latvijsko Rigo ter v dveh obdobjih bolgarski Levski, nazadnje je tam deloval tudi pred prihodom v Koper. Na Kitajskem je leta 2016 za nekaj mesecev sedel na klopi Changchun Yataia.

Stojanović je Koper po prevzemu sredi marca letos vodil na 29 tekmah ter zabeležil 15 zmag ter po sedem porazov in neodločenih izidov. Koper je prav proti novemu delodajalcu poleti vodil tudi do zmage v prvem krogu kvalifikacij konferenčne lige.

Zoran Zeljković
Sportal Zoran Zeljković bo znova vodil kanarčke
Sp 2026, žreb
Sportal Infantino zagovarja visoke cene vstopnic za SP
Enrique Collar
Sportal Umrl je velikan madridskega Atletica
Sadettin Saran
Sportal Znašel se je v težavah
sešlar thumb
Sportal Svit Sešlar se vrača v Celje
trener nogomet Željezničar Slaviša Stojanović
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.