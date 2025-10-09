Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
9. 10. 2025,
13.25

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Prva liga Telemach 1. SNL Slaviša Stojanović FC Koper Zoran Zeljković

Četrtek, 9. 10. 2025, 13.25

17 minut

Novi trener FC Koper

Zoran Zeljković bo znova vodil kanarčke

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Zoran Zeljković | Foto www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Zoran Zeljković je postal novi glavni trener slovenskega nogometnega prvoligaša Kopra, so potrdili pri klubu z obale. Zeljković je dogovor s Koprom sklenil do konca naslednje sezone.

"Koper je že nekaj časa moj novi dom. Povsod je lepo, a doma je najlepše. Mislim, da dobro poznam ekipo, vem česa je sposobna. Ne bo lahko, ampak cilj, uvrstitev v evropske kvalifikacije, se mi zdi realen in dosegljiv," je za spletno stran Kopra ocenil Zoran Zeljković.

Petinštiridesetletni nekdanji igralec Livarja, Ljubljane, Domžal, Interblocka, Olimpije, Krke in Brava je bil že trener Kopra, in sicer v letih od 2021 do 2023. Kot glavni trener je vodil tudi ljubljansko Olimpijo ter latvijsko Audo.

Na koprski klopi je zapolnil vrzel, potem ko so se Kopru razšli z ljubljanskim nogometnim strokovnjakom Slavišo Stojanovićem.

Koper je po 11 krogih s 17 točkami na četrtem mestu prvenstvene lestvice. Prva je celjska zasedba z 31 točkami, sledita ji Maribor z 20 in Bravo z 18.

Slaviša Stojanović
Sportal Uradno: Slaviša Stojanović ni več trener Kopra
Prva liga Telemach 1. SNL Slaviša Stojanović FC Koper Zoran Zeljković
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.