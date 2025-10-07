Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Torek,
7. 10. 2025,
17.30

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Podpisal za Bravo

Enrik Ostrc po neuspeli avanturi v tujini nazaj v prvo ligo

NK Olimpija : NK Koper, prva liga, april 2021, Enrik Ostrc | Enrik Ostrc je pred štirimi leti zablestel v dresu Olimpije. | Foto Vid Ponikvar/Sportida

Enrik Ostrc je pred štirimi leti zablestel v dresu Olimpije.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Enrik Ostrc, ki je pred štiri leti zablestel v dresu Olimpije in prestopil v francoski Troyes, se po neuspeli avanturi v tujini vrača v prvo slovensko nogometno ligo. Kariero bo skušal obuditi v dresu ljubljanskega Brava. Triindvajsetletnik je podpisal pogodbo do konca sezone 2026/2027 z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

"Vesel sem, da sem postal del kluba. Želim se čim hitreje ujeti z ekipo in se vrniti v tekmovalni ritem. Nekaj fantov poznam iz mlade reprezentance, tako da bo zagotovo lažje kot sicer. Komaj čakam, da se začne novo poglavje," je dejal Enrik Ostrc.

Na prvoligaških zelenicah v Sloveniji je debitiral še pred 18. rojstnim dnevom in v dresu Olimpije že na prvi tekmi dosegel zmagoviti zadetek proti Taboru iz Sežane. Sredi sezone 2020/2021 je prestopil v francoski Troyes, a kot posojen nogometaš ostal del Olimpije do januarja 2022 in za ljubljanski klub zbral 49 nastopov.

Za Troyes jepozneje zabeležil le en nastop, na posojo pa je odšel tudi v belgijski Lommel. Tudi v Belgiji je zbral vsega devet nastopov, januarja 2023 pa je odšel k nizozemskemu Helmondu. Za ekipo v nizozemskem drugem rangu je zbral 59 nastopov in si prislužil tudi nastop na letošnjem evropskem prvenstvu do 21 let.

