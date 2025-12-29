Se trudite bolj kot kadarkoli, pa se še vedno nič ne premakne?

Ljudje so danes oboroženi z znanjem. Berejo knjige, poslušajo podkaste, obiskujejo delavnice. Razumejo, kaj bi morali spremeniti. Pa vendar tega ne naredijo. Razlog je preprost: večine našega delovanja ne vodi zavestni um, temveč nezavedni.

Nezavedni um – najmočnejši procesor v ozadju

Sodobne raziskave delovanja možganov potrjujejo tisto, kar v praksi vidim že leta: nezavedni um upravlja večino naših avtomatskih odločitev, odzivov in navad. Skrbi za fokus, notranje stanje, raven energije in to, ali bomo v ključnem trenutku naredili korak naprej ali se bomo umaknili.

Zavest lahko postavi cilj. Nezavedni um pa odloči, ali ga bomo živeli. In prav tu se pogosto zatakne: cilji so jasni, namen dober, a notranji vzorci delujejo proti nam.

Če želite spremembo, morate začeti tam, kjer nastajajo vaši odzivi: v nezavednem.

Prav temu je namenjena brezplačna delavnica Hipno diploma , na kateri boste spoznali, kako deluje in kako lahko vplivamo na svoj nezavedni um – v praksi, ne le v teoriji.

Zakaj afirmacije pogosto ne delujejo

Veliko ljudi poskuša spremembo doseči s ponavljanjem pozitivnih misli. A če je notranje stanje v nasprotju z izrečeno afirmacijo, um tega ne sprejme. Ne zato, ker afirmacije ne bi delovale, temveč zato, ker ne prodrejo tja, kjer se spremembe dejansko zgodijo. To je podobno, kot bi hoteli speljati, medtem ko hkrati pritiskamo na zavoro.

Kje vstopi hipnoza?

Hipnoza ne pomeni izgube nadzora. Nasprotno, gre za naravno stanje povečane osredotočenosti, ki ga doživljamo vsak dan. V tem stanju je nezavedni um bistveno bolj dostopen za učenje in spremembo.

Z načrtno uporabo hipnoze lahko:

spremenimo navade in odzive,

zmanjšamo oz. odpravimo strahove, stres, tesnobo ipd.,

okrepimo samozavest, fokus in motivacijo,

izboljšamo odnose in komunikacijo,

dosežemo spremembe na področju zdravja, kariere in denarja.

Ko s hipnozo dosežemo, da se zavestni cilji in nezavedni vzorci poravnajo, se stvari začnejo premikati bistveno hitreje in z manj notranjega upora.

Kaj se zgodi v praksi?

Vedno znova sem navdušen nad preboji, ki jih dosegajo udeleženci mojih delavnic hipnoze:

končno prekinejo trdovratne razvade,

premagajo strahove (pred nastopanjem, letenjem ipd.),

izboljšajo odnose in komunikacijo,

naredijo karierni ali poslovni preboj,

povečajo prihodke, ker nehajo sabotirati lastne priložnosti,

pridobijo več notranjega miru in fokusa.

Skupna točka teh zgodb ni le hipnoza kot orodje, temveč dejstvo, da so ljudje začeli sodelovati s svojim umom – namesto da bi se borili proti njemu.

Če se v tem prepoznate, je prvi korak izkušnja.

Zakaj izkušnja naredi razliko Verjamem, da resnično razumevanje pride šele, ko nekaj doživimo v praksi. Zato sem pripravil brezplačno spletno delavnico Hipno diploma , na kateri boste hipnozo lahko izkusili tudi v praksi. Varno in udobno, na domačem kavču. Delavnica je namenjena vsem, ki želijo: izboljšati fokus in notranjo stabilnost,

pospešiti osebni ali poslovni preboj,

razumeti, kako zavestno delati z nezavednim. Hipnoza je daljinec do vašega nezavednega uma, s katerim lahko bistveno skrajšate pot do spremembe. Pridobite ga na brezplačni štiridnevni delavnici Hipno diploma . Izkoristite priložnost, da končno naredite korak naprej, povsem brez obveznosti. Začnemo v sredo, 7. januarja 2026, ob 20.00.

Avtor besedila: dr. Aleksander Šinigoj