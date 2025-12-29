Igor Drvenkar, pevec hrvaške rock skupine Parni Valjak, je na božični večer s svojimi oboževalci delil veselo novico. S partnerko Noro bosta namreč kmalu postala starša in se razveselila prvega skupnega otroka.

"Vse, kar si želiva za božič, že prihaja ..." je par zapisal pod več fotografij, ki sta jih delila na družbenih omrežjih.

V komentarjih so se oglasili številni njuni prijatelji in oboževalci ter paru zaželeli vse najlepše v novem življenjskem poglavju.

33-letni Igor Drvenkar se je skupini Parni Valjak pridružil marca 2023 in nasledil pokojnega Akija Rahimovskega. Njegov prihod je skupina obeležila z izdajo pesmi Moja glava, moja pravila.

