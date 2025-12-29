Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
7.47

Ponedeljek, 29. 12. 2025

Pevec Parnega Valjaka razkril sladko skrivnost

Sa. B.

Igor Drvenkar, Parni Valjak | Glasbena skupina Parni Valjak je pred kratkim nastopila v zagrebški Areni. | Foto Josip Mikacic/PIXSELL

Glasbena skupina Parni Valjak je pred kratkim nastopila v zagrebški Areni.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Igor Drvenkar, pevec hrvaške rock skupine Parni Valjak, je na božični večer s svojimi oboževalci delil veselo novico. S partnerko Noro bosta namreč kmalu postala starša in se razveselila prvega skupnega otroka.

"Vse, kar si želiva za božič, že prihaja ..." je par zapisal pod več fotografij, ki sta jih delila na družbenih omrežjih.

V komentarjih so se oglasili številni njuni prijatelji in oboževalci ter paru zaželeli vse najlepše v novem življenjskem poglavju.

33-letni Igor Drvenkar se je skupini Parni Valjak pridružil marca 2023 in nasledil pokojnega Akija Rahimovskega. Njegov prihod je skupina obeležila z izdajo pesmi Moja glava, moja pravila.

