"Veliko se spogledujem z idejo, da bi se podal v politiko. Izkušenj in znanja imam kar nekaj, tako da se v prihodnosti morda res podam še na politično prizorišče," nam je v pogovoru zaupal pevec Dominik Kozarič, ki je pred leti že kandidiral za predsednika republike. Vrsto let je živel na otoku Tenerife, ki ga, kot pravi, pogreša, a ob tem dodaja, da je življenje zelo nepredvidljivo. Kljub selitvi v domovino možnosti vrnitve na kanarski otok ne izključuje: "Morda se vrnem, morda ostanem, mogoče grem pa celo na drug konec sveta."

Ob izidu skladbe Reci, da me sanjaš je napovedal tudi špansko različico, za katero je prepričan, da bi lahko postala svetovni hit. Foto: Osebni arhiv Dominika Kozariča Dominik Kozarič v 90. letih osvojil srca oboževalk in oboževalcev? Danes pevec potrjuje, da želi znova stopiti na vrh slovenske glasbene scene, meri pa tudi na uspeh v tujini. Ob izidu najnovejše skladbe Reci, da me sanjaš, katere videospot je posnel na otoku Tenerife, ki ga ima že leta za svoj drugi dom, je Kozarič namreč napovedal tudi špansko različico te pesmi. Skladbo sicer opisuje kot klic k ljubezni, ki presega razdalje med Slovenijo in Kanarskimi otoki, kjer je živel skoraj dve desetletji.

Kako ste v novi skladbi Reci, da me sanjaš prepletli svoje slovenske korenine z izkušnjami, ki ste jih pridobili z življenjem v tujini?

Vsak jezik ima svojo melodiko, ki se odraža v glasbi. V pesmi Reci, da me sanjaš, pa je uporabljena melodika, ki ni tako značilna za slovenske pesmi, zato je na neki način drugačna od drugih slovenskih melodij.

Oglejte si videospot za njegovo najnovejšo pesem:

Pripravljate tudi špansko različico te pesmi. Mislite, da jo bodo slovenski poslušalci dobro sprejeli?

Res je. Španska različica pesmi je že pripravljena. Ali bo med slovenskimi poslušalci dobro sprejeta ali ne, pa ni odvisno le od skladbe, temveč tudi od drugih dejavnikov, kot so vidnost, slišnost, predvajanje na radijskih valovih, promocije itn. Sem pa močno prepričan, da bi lahko postala svetovni hit, vendar le pod pogoji, ki sem jih že omenil.

Vrsto let ste živeli na Kanarskih otokih. Pogrešate bivanje tam? Bi se še kdaj preselili tja ali pa morda na kakšen drug konec sveta?

Pogrešam Tenerife. Življenje je v velikem delu zelo nepredvidljivo. Pred nekaj leti si nisem predstavljal, da se bom vrnil v Slovenijo. Prav tako si nekaj let pred odhodom na Tenerife nisem mislil, da bom tam preživel dve desetletji svojega življenja, tako da iskreno povedano, ne vem. Morda se vrnem, morda ostanem, mogoče grem pa celo na drug konec sveta.

"Vadba mi pomeni ogromno. Pravzaprav je težko izraziti v besedah, koliko mi pomeni. Večina mojih vrstnikov je že v zelo slabem stanju, če se smem tako izraziti." Foto: Tania Bonnet

Na družbenih omrežjih pogosto delite utrinke iz fitnesa. Koliko vam pomenita vadba in zdrav način življenja?

Z leti začnemo vsi brez izjeme izgubljati mišično maso. Postajamo manj gibčni, okorni, pojavijo se raznorazne bolečine, zdravstvene tegobe, kar nenazadnje vpliva tudi na psihično počutje. Moja osebna odločitev je bila in bo ostala do zadnjega dne, da želim živeti kakovostno življenje v smislu fizičnega in psihičnega stanja. Vadba mi pomeni ogromno. Pravzaprav je težko izraziti v besedah, koliko mi pomeni. Večina mojih vrstnikov je že v zelo slabem stanju, če se smem tako izraziti. Mogoče je bolje, če rečem, da so tipični šestdesetletniki, redki so izjeme. Posvečam se fizičnim aktivnostim, to so predvsem fitnes, vaje s telesno oziroma lastno težo, pa tudi z utežmi. Prehranjujem pa se tako, kot so se naši daljni in ne tako daljni predniki.

Glede na to, da se bližajo volitve – pred leti ste napovedali kandidaturo za predsednika republike. Ste kdaj razmišljali tudi o kandidaturi za poslanca ali vas to ne zanima?

Sem. Veliko se spogledujem z idejo, da bi se podal v politiko. Izkušenj in znanja imam kar nekaj, tako da se v prihodnosti morda res podam še na politično prizorišče.

