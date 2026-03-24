Svetovno znani glasbenik in pevec Charlie Puth se je s svojo ženo Brooke razveselil prvega otroka. Veselo novico sta zakonca sporočila v skupni objavi na družbenem omrežju Instagram.

34-letni glasbenik Charlie Puth se je s svojo ženo Brooke Puth razveselil rojstva prvega otroka. Dečka, ki se je rodil 13. marca, sta poimenovala Jude, kar je tudi naslov ene izmed najbolj znanih pesmi zasedbe The Beatles. V eni izmed naslednjih objav je novopečeni očka Charlie Puth na klavir zaigral prav to ikonično pesem in ob tem razkril sinovo polno ime: Jude Crawford Puth.

V skupni objavi sta novopečena starša delila nekaj fotografij sina ter ji dodala pripis: "Hej, Jude," in datum rojstva.

Puth se pripravlja tudi na izid albuma

Poleg pestrega družinskega obdobja pa se Puth pripravlja tudi na izdajo svojega najnovejšega, četrtega studijskega albuma Whatever’s Clever!, ki bo izšel v petek. Puth je priznal, da gre verjetno za njegovo najbolj osebno delo.

Aprila bo glasbeni zvezdnik začel svojo glasbeno turnejo v areni Viejas v San Diegu. V januarskem intervjuju za Rolling Stone je pevec in avtor pesmi Attention, See you again in mnogih drugih povedal, da upa, da bo na del turneje s seboj pripeljal tudi dojenčka Juda.

"Vedno si želim biti prisoten za dojenčka," je med drugim povedal. Dodal je, da si želi, da ima otrok normalno življenje ter da bodo na turneji dojenčka opremili z velikimi slušalkami, ki bodo varovale njegov sluh.

Glasbenik je oktobra v videospotu za pesem Changes, ki je ena izmed nosilnih pesmi prihajajočega albuma, razkril nosečnost svoje žene. V spotu je stal poleg svoje žene, ki si je v nekem trenutku roke položila na trebuh in tako potrdila novico o prihodu novega družinskega člana.

Oglejte si še: