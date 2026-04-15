Podjetje TEDi je iz prodaje odpoklical igračo nahrbtnik z vsebino proizvajalca Ningbo Dollar Union Supply Chain Management. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj predstavlja tveganje za zdravje otrok zaradi presežene vsebnosti ftalatov.

Številka artikla je 87296002651000000800.

Podjetje TEDi kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo. Izdelek lahko proti vračilu kupnine v višini 8 evrov kadarkoli vrnejo v katerikoli izmed TEDi poslovalnic ali pa ga zamenjajo z drugim izdelkom iz ponudbe TEDi trgovin.